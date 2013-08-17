بازگشت امنیت به "ابومکه" و "بیت الشکوحی"/ کشف کامیون حامل موشک و تلفات سنگین تروریستهای النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، یگانهایی از ارتش سوریه، شماری از تروریستهای وابسته به جبهه النصره را در چندین عملیات علیه مراکز تجمع آنها در چند روستا و شهرک در الغوطه شرقی و مناطق جنوبی و شمالی حومه دمشق به هلاکت رساندند.

یگانهای ارتش سوریه همچنین سیطره خود را بر روستای الشامیه در الغوطه شرقی مستحکم کردند.

یک منبع سوری به سانا گفت یگانهایی از ارتش سوریه، شماری از تروریستها ازجمله یک تک تیرانداز را در محله برزه به هلاکت رساندند، همچنین در درگیری نیروهای ارتش با یک گروه تروریستی در جوبر، شماری از اعضای این گروه تروریستی کشته و برخی دیگر زخمی شدند.



هلاکت سرکرده گردان تروریستی احرار الشام



انهدام مقرهای تروریستها و تجهیزات آنها در عربین و عدراالبلد و منطقه الریحان و هلاکت شماری از آنها، پیگرد تروریستها در مزارع البحاریه و دیرسلمان در الغوطه شرقی و کشته شدن برخی از آنها از جمله باسل بیطار، کشته و زخمی شدن شماری از تروریستهای النصره در الذیابیه و الحسینیه و انهدام مقادیری سلاح و مهمات از جمله یک خمپاره انداز آنها و همچنین هلاکت اعضای یک گروه تروریستی در منطقه حجیره،کشته شدن سرکرده گردان موسوم به احرار الشام به نام عمردوقار و برخی از اعضای تحت امر وی در منطقه التل در عملیات نیروهای ارتش سوریه از دیگر خبرهای مربوط به سوریه است.

کشف کامیون حامل موشک متعلق به تروریستها

از سوی دیگر یک منبع سوری از کشف موشکهای ضد زره و دستگاههای ارتباط ماهواره ای متعلق به تروریستها جاسازی شده در یک کامیون در القلمون در حومه دمشق خبر داد.



منابع سوری همچنین از زخمی شدن دو شهروند سوری در حمله خمپاره ای تروریستها به مناطق باب شرقی و الدویلعه در دمشق و زخمی شدن چهار کودک در حمله خمپاره ای تروریستها به محله المیدان دمشق خبر دادند این کودکان بین 6 تا 11 ساله بودند که به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین یگانهای ارتش سوریه طی عملیاتی دقیق، امنیت و ثبات را به روستای ابومکه و تپه های آن و نیز روستای الشکوحی در حومه لاذقیه بازگرداندند و شمار زیادی از تروریستها از ملیتهای مختلف را نیز به هلاکت رساندند.

حمله نیروهای ارتش به مخفیگاههای تروریستها در منطقه کنسبا حومه لاذقیه و هلاکت شمار زیادی از آنها، هدف قرار گرفتن مراکز تجمع تروریستها در عین الغزال، المرانه، الجانودیه در ادلب، جنایت یک گروه تروریستی وابسته به جبهه النصره در اعدام یک شهروند سوری در روستای الحلوز حومه ادلب و ربودن دو شهروند دیگر و مقابله مردم روستا با این گروه تروریستی که سبب وارد آمدن تلفات و خسارتهای سنگین به این گروه شد از دیگر خبرهای مربوط به سوریه است.

به گزارش مهر، منابع سوری همچنین از انهدام سکوهای پرتاب موشک در حلب و حومه آن و کشف مقادیری سلاح و انواع مهمات و هلاکت شمار زیادی از تروریستها در محله های بستان القصر، الراشدین و میدان الکلاسه خبر دادند.

از سوی دیگر در حمله موشکی تروریستها به منطقه الملعب در شهر حلب، شماری از شهروندان زخمی و خسارتهای سنگینی به منازل و تاسیسات وارد شد.

هلاکت سنگین تروریستها در حمص

خنثی شدن تلاش تروریستها برای نفوذ به داخل سوریه از سمت لبنان و کشته شدن شماری از آنها در حمص، انهدام یک انبار مهمات متعلق به تروریستها در الرستن و هلاکت شماری از آنها، کشته شدن شماری از تروریستها در عملیات نیروهای ارتش در الفرحانیه الغربیه در حومه تلبیسه، درگیری یک یگان ارتش سوریه با یک گروه تروریستی در جوره الشیاح و باب هود و محله بنی السباعی شهر حمص که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از تروریستها منجر شد، از دیگر تحولات امنیتی مربوط به سوریه است.

همچنین شماری از تروریستهای النصره در منطقه الغاب حماه کشته و زخمی شدند، نیروهای ارتش سوریه همچنین یک بمب 50 کیلوگرمی کارگذاشته شده از سوی تروریستهای النصره را در جاده تل دره الکافات کشف و خنثی کردند.

خبر دیگر اینکه یگانهایی از ارتش سوریه، شماری از تروریستهای غیر سوری را در درعا و حومه آن به هلاکت رساندند که از جمله آنها سرکرده گردان موسوم به انصارالسنه و چند تروریست مصری اعلام شده اند.

در طفس و عتمان و داعل و جاده ناحته – الحراک چند تروریست از جمله عبدالمنعم الشوا سرکرده گردان موسوم به صقورالاسلام به هلاکت رسیدند.