به گزارش خبرنگار مهر، سید هانی حسینی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری گچساران افزود: از این تعداد 10 مرکز ثابت، دو مرکز سیار و دو مرکز پستی هستند که در همه نقاط استان فعالیت میکنند.
وی افزود: این مراکز کانون پرورش فکری از ظرفیتهای بالای مادی و غیرمادی برای پرورش نسل جوان برخوردار هستند.
وی بیان داشت: کودکان و نوجوانان با استعداد سرمایههای غیرمادی و امکانات و سالنهای سینما سرمایههای مادی کانون هستند.
حسینی افزود: تعامل بیشتر مسئولان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستانهای استان ضروری است.
مدیرکل کانون پرورشی استان یادآور شد: مراکز فرهنگی هنری کانون در شهرستانها دارای سالنهای سینما هستند و کانون برای تعامل با ادارات آمادگی دارد این سالنها را برای برگزاری جلسات و سمینارها به ادارات و نهادها واگذار کند.
حسینی هدف بازدید از کانونها را نظارت بر فعالیتهای تابستانی مرکز و نیز ایجاد فرصت برای کارکنان مرکز برای بیان درخواستهاو نظرات عنوان کرد.
وی افزود: این کانون برای احداث یک مرکز فرهنگی هنری در محل شرکت نفت برای کودکان و نوجوانان کارمندان شرکت نفت آمادگی دارد.
حسینی اظهار داشت: اگر ساختمان این مرکز به کانون اهدا شود، این مرکز در اسرع وقت ایجاد میشود.
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