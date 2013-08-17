قاسم دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی پرسپولیس مقابل ملوان در هفته پنجم لیگ برتر اظهار داشت: 30 دقیقه ابتدایی مسابقه، بازی متعادلی بود و نمی‌شد از آن لذت برد. نمی‌دانم چرا همیشه در نیمه‌های اول خسته کننده هستیم در حالی که در این دقایق باید در حد و اندازه پرسپولیس بازی کنیم.

وی ادامه داد: اخراج مهرداد کفشگری باعث شد تا به غرور بچه‌ها بر بخورد. به همین خاطر بهتر بازی کردیم. بخصوص در نیمه دوم چون علی دایی در رختکن به بازیکنان گفت باید با جان و دل بازی کنید وگرنه حق ندارید به رختکن برگردید! ما هم جوری بازی کردیم که انگار 12 نفره بودیم.

هافبک پرسپولیس با بیان اینکه بازیکنان سرخپوش هرچه داشتند مقابل ملوان رو کردند، گفت: همین که اجازه ندادیم ملوان صاحب فرصت شود و دروازه‌مان بسته بماند، خیلی خوب است. این حق پرسپولیس است که در بازی‌های خانگی هم خوب بازی کند و هم پیروز شود.

دهنوی در خصوص اینکه چرا پرسپولیس در نیمه اول خسته کننده ظاهر می‌شود، گفت: واقعا خودمان هم مانده‌ایم که چرا اینطور است. به نظرم این یک جور تلقین کردن است! باید این تلقین کردن را از خودمان دور کنیم. در اینصورت می‌توانیم با پرس کردن حریف به موفقیت برسیم.

وی در پایان درباره اینکه به زدن فن کُشتی در زمین معروف شده است، تصریح کرد: خواهش می‌کنم دیگر این حرف‌ها را نزنید چون صحبت کردن از این مسائل لوث شده است. برخوردهای من با بازیکنان حریف ناخواسته است و از هر کسی که از دست من دلخور است عذرخواهی می‌کنم.

تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال موفق شد در ورزشگاه آزادی تیم ملوان را با یک گل شکست بدهد.