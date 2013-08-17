استقبال رویانیان از پیشنهاد بخشدار آسارا/ بازدید از مکان های پیشنهادی در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتاميه مسابقات فوتبال و فوتسال جام رمضان و گراميداشت شهدای بخش آسارا با حضور سردار رويانيان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، سرهنگ باهک، پارسيان مسئول تربيت بدنی بسيج کشور و مرشدی رئيس ورزش و جوانان شهرستان کرج، بخشدار آسارا و تنی چند از مسئولان بخش در روستای خور برگزار شد.



اين رقابت ها با حضور 20 تيم برگزار شد که هشت تیم در گروه سنی جوانان و 12 تيم در رده سنی بزرگسالان به صورت جداگانه با هم به رقابت پرداختند.



در اين مراسم بخشدار آسارا ضمن تقدير از حاضران و دست اندرکاران اين مسابقات با برشمردن پتانسيل های موجود در روستای خور اعم از پيست اسکی، وجود آبشار و قطب گردشگری، شناسايی استعدادهای برتر، ايجاد انگيزه، رقابت سالم و توسعه توريسم ورزشی در بخش را از اهداف بلندمدت برشمرد.

محسن محمدی سبرایی همچنین خطاب به رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران پبشنهاد داد با توجه به ویژگی های متعدد و جاذبه های طبیعی و آب و هوای مناسب بخش، کمپ اردویی و تمرینی تیم های مطرح کشور در بخش آسارا برپا شود.

علاقه و استعداد فراوان روستاییان



سردار رويانيان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در بخش و ديدار با ورزشکاران روستایی اظهار داشت: علاقه و استعداد وافر در روستاها وجود دارد که با توجه و ارائه امکانات می توان درجهت شکوفایی هر چه بیشتر آن اقدام کرد.

وی همت مسئولان از برگزاری اين مسابقات را ستود و ضمن استقبال از پیشنهاد بخشدار آسارا ابراز امیدواری کرد در آینده از مکان های پيشنهادی بازديد داشته باشد.

سالن ورزشی شهدای خور به رختکن و سرویس بهداشتی مجهز می شود

در بخشی دیگر از این مراسم رئيس هيئت فوتبال بخش آسارا با اشاره به برگزاری این مسابقات در ماه رمضان یادآور شد: اين مسابقات از ابتدی تيرماه آغاز شد و تا پايان ماه مبارک رمضان در سالنهای ورزشی دهستان آدران، شهيد کريم سيرايی و زمين ورزشی شهدای خور اين بخش برگزار شدو فينال مسابقات نیز بين دو تيم شهدای خور و آزادگان انجام شد.



در پايان ضمن اهداء کاپ و جوايز به تيم هاي برتر، قول مساعد برای احداث رختکن و سرويس بهداشتی زمين ورزشی شهدای خور نيز داده شد.