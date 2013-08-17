جایزه آلمانی به عکاس ایرانی رسید/ "حوزه علمیه" در کانون توجه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بابایی عکاس مستند ایرانی با مجموعهای به نام "حوزه علمیه" موفق به کسب یکی از جوایز برگزیدگان مسابقه بینالمللی عکس PROFIFOTO در سال ۲۰۱۳ شد.
در این دوره از مسابقه ۱۵۳ عکاس با میانگین سنی ۲۵ سال از کشورهای مختلف جهان به رقابت پرداختند که در نهایت پنج عکاس از جمله فرهاد بابایی از ایران موفق به کسب عناوین برتر شدند.
مجموعه عکس فرهاد بابایی با موضوع زندگی روزانه در حوزه علمیه بابل و در گرایش مستند اجتماعی تهیه شده است.
این مسابقه با حمایت شرکت کانن در آلمان و ویژه مجموعه عکسهایی برگزار میشود که هنوز ناتمام هستند و لذا عکاسان برنده متعهد میشوند مجموعههایشان را حداکثر تا 6 ماه آینده به پایان برسانند تا در صفحه ویژهای روی وبسایت مسابقه و همچنین در مجلهای ویژه منتشر شوند.
همچنین به پنج عکاس برگزیده امسال در مجموع مبلغ ۱۰ هزار یورو به عنوان کمک هزینه خرید تجهیزات عکاسی کانن اهدا خواهد شد.
آناکریستینا باور با مجموعه "تحت تاثیر جذابیت تو" با موضوع عشق، اینگا استیچ با مجموعه "یکشنبهی بعدی" با موضوع چشماندازهای آبستره، مایک ویلنر با مجموعه "قورباغه در گلو" که به موضوع ضربالمثلهای آلمانی مربوط به انسان و حیوان میپردازد و کریستوفر فین با مجموعهای درباره میل سیریناپذیر جوامع انسانی به نفت دیگر عکاسان برگزیده این دوره از جایزه هستند.
فرهاد بابایی متولد 1363 بندر انزلی و ساکن بابل است. او پنج سال است که به صورت حرفه ای عکاسی می کند. او عضو انجمن عکاسان ایران است و تاکنون نمایشگاه متعددی برپا کرده و جوایزی نیز از آن خود کرده است.
وی در مجموعه عکس "حوزه علمیه" بابل نمایی جدید از زندگی روزمره طلاب را به نمایش گذاشته است.
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