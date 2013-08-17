4 کشته و مجروح حاصل تصادفات جاده ای استان مرکزی

سرهنگ مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصادف کامیون بنز با موتور سیکلت هندا در کیلومتر 51 محور قدیم ساوه – همدان منجر به فوت راکب شد.

وی بیان کرد: کارشناسان تاکنون علت این تصادف را تشخیص نداده و امروز با حضور مجدد کارشناسان انتظامی علت مشخص می شود.

سرهنگ حسنی ادامه داد: واژگونی یک دستگاه پژو 405 نیز در محور کیلومتر 10 رباط مراد (خمین) موجب جرح راننده شد که پس از انتقال به بیمارستان مجروح فوت کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ابراز داشت: عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه علت این حادثه گزارش شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: واژگونی سواری پراید در آزاد راه کربلا و تصادف سواری مگان و پژو پارس با یکدیگر در محور اراک – قم نیز موجب جرح دو نفر شد.

وی، 5 محورهای مواصلاتی اراک – سلفچگان، اراک – بروجرد، ساوه – همدان، ساوه – تهران و قم – اصفهان از محورهای پر تردد این استان عنوان و اظهار داشت: هم اکنون تمامی راه های مواصلاتی استان مرکزی، روان و همراه با ترافیک سبک می باشد.

