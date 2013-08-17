سارق حرفه اي سيم هاي برق در اراك دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا احمدي با اشاره به اينكه سارق پس از دستگيري به 15 فقره سرقت اعتراف كرده است افزود: متهم يكي از سارقان حرفه اي اراك مي باشد كه با تشكيل پرونده به مراجع قضايي اعزام شدو فرد مالخري كه با سارق مزبور اقدام به همكاري كرده نيز دستگير شد.

دستگيري 55 معتاد تابلو و خرده فروش مواد مخدر در استان مركزي

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان مركزي افزود: در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكسازي نقاط آلوده استان ،ماموران انتظامي طي 72 ساعت گذشته موفق به شناسايي و دستگيري 55 معتاد و خرده فروش و كشف مقاديري انواع مخدر شدند.

سرهنگ"محمد حسني" با اشاره به اينكه مواد مخدر كشف شده شامل ترياك،حشيش،هروئين و شيشه مي باشد،افزود:اين طرح در شهرهاي اراك، خمين، شازند، محلات، دليجان، ساوه، زرنديه و كميجان همزمان اجرا شده است.



دستگيري سارقان حرفه اي در اراك

دو سارق سابقه دار با 12 فقره سرقت توسط ماموران انتظامي شهرستان اراك شناسايي و دستگير شدند.



فرمانده انتظامي شهرستان اراك گفت: در پي تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر سرقت كابل برق در سطح شهرستان اراك، کار در دستور كار ويژه ماموران قرار گرفت وپس شناسايي سارق و محل اختفاي وي،ضمن هماهنگي با مقام قضايي در يك عمليات غافلگيرانه فرد تحت تعقيب دستگير و به يگان انتظامي منتقل شد.

سرهنگ مصطفي ويسمه اي ادامه داد: با دستگيري سارق مشخص شد از سارقان سابقه دار مي باشد كه با انجام بازجويي هاي فني و پليسي،به 9 فقره سرقت عمده كابل برق و 2 فقره سرقت لوازم منازل ساختماني اعتراف كرد .



دستگيري 22معتاد تابلو در اجراي طرح پاكسازي مناطق آلوده در اراك

فرمانده انتظامي شهرستان اراك با اعلام این خبر گفت:در راستاي ارتقاء نظم و امنيت اجتماعي و پاكسازي نقاط آلوده در اراك كه طي 48 ساعت گذشته به اجرا درآمد، 22 نفر معتاد تابلو شناسايي و دستگير شدند.



سرهنگ "مصطفي ويسمه اي" با اشاره به توقيف 18 دستگاه خودرو و 21 موتور سيكلت در اين طرح افزود: همچنين 5 نفر سارق،7 خرده فروش مواد مخدر و 4 نفر از مزاحمان نواميس نيز در اين راستا دستگير شده اند. وي در پايان اظهار داشت:طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با استفاده از تمام توان اجرايي يگان هاي انتظامي اراك و در همه نقاط آْلوده اين شهرستان اجرا مي شود.

كاهش 76 درصدي تصادفات فوتي درون شهري در استان مركزي



رئيس پليس راهور استان مرکزی گفت: با افزايش نظارت پليس راهور استان در مرحله اول اجراي طرح تابستانه انضباط ترافيكي در استان مركزي شاهد كاهش 76 درصدي تصادفات منجر به فوت و كاهش 26 درصدي مجروحان در تصادفات حادثه ساز درون شهري هستيم.



سرهنگ " ابوالفضل اميدي " وي به تأثير بسيار خوب دوربين هاي كنترل ترافيك در كاهش تصادفات اشاره كرد و گفت: با نصب دوربين هاي ثابت و سيار و شناسايي نقاط حادثه خيز و استقرار گشت هاي راهور در آن مناطق شاهد چشمگير تصادفات خسارتي نيز مي باشيم.



وی اظهار داشت: امسال همچنين 282درصد افزايش برخورد با تخلفات را نسبت به سال گذشته داشته ايم كه با همكاري و حضور چشمگير همكاران پر تلاش در مجموعه راهنمايي و رانندگي حاصل شده است.



افزايش59 درصدي برخورد با رانندگان متخلف در محورهاي استان مركزي

رئيس پليس راه استان مركزي گفت: اجراي موفقيت آميز طرح اول تابستانه پليس راه كه از خرداد ماه سال جاري آغاز و تا ماه مبارك رمضان ادامه داشت، منجر به كاهش 28 درصدي متوفيان ناشي از تصادفات حادثه ساز در محورهاي استان مركزي شد.



سرهنگ " مهدي حسني " با اشاره به كاهش 19 درصدي تصادفات حادثه ساز در اين طرح بيان كرد: اين توفيقات به واسطه تعامل و همكاري خوب سازمان ها و دستگاه هاي متولي امر ترافيك و رانندگان قانونمند با مجموعه پليس راه مي باشد.



وی اظهار داشت: بيشترين تصادفات منجر به فوت و جرح به دليل واژگوني اتومبيل، تخطي از سرعت مطمئنه و همچنين عدم توجه به جلو رانندگان كه ناشي از خستگي و خواب آلودگي مي باشد اتفاق افتاده است.



دستگيري 19 خرده فروش و توزيع كننده موادمخدر در استان مركزي

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان مركزي، گفت: در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكسازي مناطق آلوده به سرقت، مأموران پليس مبارزه با موادمخدر موفق به شناسايي و دستگيري 19 خرده فروش و توزيع كننده موادمخدر در استان مركزي شدند.



سرهنگ" محمد حسني"وي با اشاره به كشف وضبط حدود 10 كيلوگرم موادمخدر ترياك از متهمان افزود: دستگيري ها در چند شهرستان استان صورت گرفته است.