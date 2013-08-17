آزادگان خبرنگاران راستين حماسه دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جعفر مرتضوي ظهر شنبه در دیدار با جمعی از آزادگان روحانی استان افزود: آزادگان با تحمل انواع شکنجه ها و مصائب و ناملايمات در زندانهاي طاقت فرساي صدام يزيد، از نظام و انقلاب و اسلام پشتبانی کردند.

وی بیان داشت: آنها براي يک لحظه از اسلام و انقلاب دست نکشیدند و مردانه استقامت کردند و سرانجام با افتخار به ميهن بازگشتند.

وی اظهار داشت: آنها سرمايه هاي گرانقدر انقلاب درعرصه استقامت و جهاد بوده و سرافرازي و استحکام نظام اسلامي با وجود اين همه بدخواه و دشمنان تا دندان مسلح معلول ايثار و فداکاري جوانان مؤمن و انقلابي است.

مرتضوی تصریح کرد: این جوانان با درک وظيفه و احساس مسئوليت در راه دفاع از اسلام و ولايت جان خويش را در طبق اخلاص گذاشتند.

مديرکل تبليغات اسلامي استان افزود: حماسه ها و همت آنان در تاريخ جاودانه است و بايد از اين حماسه سازان به بهترين شکل قدرداني کرد.

مرتضوی با گرامیداشت یاد شهید ابوترابی بیان داشت: اين آزادگان سرافراز بهترين الگو براي جوانان در عرصه جهاد و استقامت هستند.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد به نسبت جمعیت بیشترین حضور در جبهه های جنگ را دارند، افزود: تقدیم یک هزار و 800 شهید و 317 آزاده نشان دهنده عشق و علاقه مردم این استان به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.