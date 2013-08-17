به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند عصر شنبه با صدور پیامی ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گفت: آزادگان سرافراز سند افتخار نظام اسلامی و گنجینه‌های ارزشمند دفاع مقدس هستند که با فداکاری برای حفظ ارزش‌ها از جان خود گذشتند.



استاندار بوشهر تاکید کرد: 26 مرداد سالروز ورود افتخارآمیز این عزیزان به آغوش ملت است و همواره عطر وجود این سرداران ایثار و فداکاری در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی می‌پیچد و هیچ زمانی یاد و خاطره آزادگان از ذهن ملت پاک نخواهد شد.



حسنوند خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر بالندگی خود ایام افتخارآمیزی را پشت سر گذاشته که یکی از این ایام بازگشت سرافرازانه و مقتدرانه آزادگان عزیز در 26 مرداد ماه 1369 به کشور اسلامی ایران بوده است.



استاندار بوشهر ابراز داشت: آزادگان با استقامت و پایداری بی‌نظیر در قلب دشمن بعثی به جهانیان ثابت کردند که ملت مقاوم ایران اسلامی هرگز در برابر استکبار و استعمار تسلیم نخواهد شد و هیچ زمانی از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارند.



حسنوند یادآور شد: آزادگان متعلق به يك مقطع از تاريخ نيستند، بلكه همواره مانند خونی تازه و حيات‌بخش در همه اركان اين كشور و ملت جاري هستند چرا كه پيام و سيره آنها، فرياد سربلندي و شكوهمندي ملت ايران اسلامي است كه براي هميشه ماندگار است و در هر زمان و ميداني مي‌توان از آن بهره جست.



استاندار بوشهر گفت: ایثارگران، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی در مسیر بالندگی و اقتدار نظام هستند و تجلیل از این عزیزان وظیفه همه مردم و مسئولان است.