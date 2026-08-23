کارشناس امور راهبردی: ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد عبدالواحد کارشناس امور راهبردی و امنیتی تاکید کرد که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث نشده این کشور از معادله دریایی در منطقه تنگه هرمز خارج شود. عملیات هدف قرار گرفتن کشتی ها طی هفته گذشته نشان داد تهران همچنان قدرت رصد و نقطه زنی در تنگه هرمز را دارد و این مسئله باعث می شود ایران بتواند نقاط مهم و حساس را برای متوقف کردن حرکت کشتی ها مورد هدف قرار دهد.

وی بیان کرد موشک های بالستیک نقش راهبردی در هدف قرار دادن پایگاه های نظامی ایفا می کنند و موشک های کروز ویژگی خاصی برای هدف قرار دادن کشتی ها دارند و این مسئله به ایران اهرم های مختلفی برای اعمال فشار بر کشتی رانی می دهد.

عبدالواحد تصریح کرد: این قدرت اهمیت خاصی در تنگه حساس هرمز دارد چرا که تهران نیازی به بستن کامل این تنگه برای تأثیرگذاری نظامی و اقتصادی ندارد بلکه تنها کافی است سطح خطر در این منطقه افزایش پیدا کند تا شرکت های دریانوردی با افزایش شدید هزینه های بیمه و حمل و نقل رو به رو شده و مسیر خود را تغییر دهند. حرکت کشتی ها طی روزهای گذشته در تنگه هرمز بسیار محدود بود و این روند با ادعاهای مربوط به عبور گسترده کشتی ها در تضاد است.

این در حالی است که ترامپ بارها تلاش کرده با انتشار پست های دروغین حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را عادی جلوه دهد تا بدین ترتیب قیمت جهانی نفت کاهش یابد.