سه بازی و چند هدف متفاوت؛ از نبرد استقلال و سپاهان تا جنگ قعرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل جدید امروز یکشنبه اول شهریور با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد و در مهم‌ترین مسابقه این هفته، تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان در تهران به مصاف یکدیگر می‌روند. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

استقلال - سپاهان

تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان در شرایطی از ساعت ۱۹:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف یکدیگر می‌روند که آبی‌پوشان به دنبال کسب سومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید هستند و سپاهان نیز برای جبران شکست هفته گذشته و حفظ فاصله خود با مدعیان بالای جدول به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه است. سپاهان هفته گذشته در دیداری خانگی با نتیجه ۲ بر صفر مقابل تراکتور شکست خورد و استقلال نیز در هفته دوم با یک گل از سد نساجی عبور کرد.

در ۱۰ دیدار اخیر دو تیم، استقلال سه بار موفق به شکست سپاهان شده، سپاهان پنج پیروزی به دست آورده و دو مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد سپاهان در سال‌های اخیر برتری بیشتری در تقابل‌های مستقیم با استقلال داشته است.

این مسابقه با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز می‌شود. یکی از نکات قابل توجه این دیدار، تقابل سیدحسین حسینی با تیم سابقش خواهد بود. دروازه‌بان فعلی سپاهان که چندین فصل پیراهن استقلال را بر تن کرده است، بار دیگر برابر آبی‌پوشان قرار خواهد گرفت.

استقلال برای این مسابقه مهران احمدی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. در سوی مقابل، سپاهان نیز با غیبت دو بازیکن مصدوم خود مواجه است. امید نورافکن، هافبک سپاهان، به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران نمی‌تواند تیمش را برابر استقلال همراهی کند و پیش‌بینی می‌شود حدود دو تا سه هفته از میادین دور باشد.

همچنین سعید واسعی دیگر بازیکن سپاهان نیز در جریان تمرینات این تیم از ناحیه همسترینگ دچار آسیب‌دیدگی شده و حداقل دو تا سه هفته قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

این مسابقه برای محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نویدکیا در دوران حضورش روی نیمکت سپاهان هنوز موفق به شکست برخی از رقبای قدرتمند این تیم از جمله استقلال، تراکتور و پرسپولیس نشده و حالا امیدوار است در دیدار برابر استقلال این طلسم را بشکند و نخستین پیروزی خود مقابل یکی از مدعیان اصلی فوتبال ایران را به دست آورد.

شمس آذر - آلومینیوم

تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و آلومینیوم اراک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه اول شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر می‌روند؛ دیداری که هر دو تیم پس از کسب تساوی در هفته گذشته، به دنبال رسیدن به نخستین پیروزی خود در این مسابقه هستند.

شمس‌آذر و آلومینیوم در حالی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو تیم هفته گذشته به نتیجه تساوی رضایت دادند و حالا برای کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد. آلومینیوم از دو دیدار ابتدایی خود ۴ امتیاز به دست آورده و در رده چهارم جدول قرار دارد، در حالی که شمس‌آذر با کسب تنها یک امتیاز از دو بازی، رتبه سیزدهم جدول را به خود اختصاص داده است.

دو تیم تاکنون ۶ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل این دیدارها چهار پیروزی برای آلومینیوم، یک پیروزی برای شمس‌آذر و یک تساوی بوده است. به این ترتیب، نماینده اراک در تقابل‌های گذشته برتری محسوسی نسبت به حریف قزوینی خود داشته و شمس‌آذر امیدوار است با کسب پیروزی در بازی امروز، این روند را تغییر دهد.

قضاوت این دیدار بر عهده وحید کاظمی خواهد بود و دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.

استقلال خوزستان - نساجی

تیم فوتبال استقلال خوزستان در ادامه میزبانی‌های خود در تهران، امروز یکشنبه اول شهریور در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف نساجی مازندران خواهد رفت؛ دیداری که هر دو تیم با شرایطی مشابه وارد آن می‌شوند و به دنبال کسب نخستین امتیاز خود در فصل جاری هستند.

استقلال خوزستان و نساجی شروع خوبی در فصل جدید نداشته‌اند و هر دو تیم دو دیدار ابتدایی خود را با شکست پشت سر گذاشته‌اند. به این ترتیب، نمایندگان خوزستان و مازندران تنها تیم‌های بدون امتیاز لیگ برتر تا پایان هفته دوم هستند و در حال حاضر نساجی در رده هفدهم و استقلال خوزستان در رده هجدهم جدول قرار دارند.

شرایط دو تیم باعث شده دیدار امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و هر دو تیم برای فرار از انتهای جدول به دنبال کسب نخستین امتیاز و البته نخستین پیروزی فصل باشند. استقلال خوزستان که همچنان دیدارهای خانگی خود را در تهران برگزار می‌کند، امیدوار است از فرصت میزبانی استفاده کرده و روند شکست‌های خود را متوقف کند.

دو تیم تاکنون ۶ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل این تقابل‌ها سه پیروزی برای نساجی، یک پیروزی برای استقلال خوزستان و دو تساوی بوده است. نساجی در تقابل‌های گذشته برتری بیشتری نسبت به حریف خود داشته، اما استقلال خوزستان امیدوار است در بازی امروز با کسب نتیجه مطلوب، فاصله خود را از انتهای جدول کاهش دهد.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه پاس تهران با قضاوت علی سام برگزار خواهد شد.