استیون سودربرگ آماده کلید زدن سریالی درباره اتفاقات یک بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، استیون سودربرگ کارگردان معروف آمریکایی که پس از ساخت "پشت شمعدان" اعلام کرد دیگر فیلم سینمایی نخواهد ساخت، یک قدم دیگر در راه ساخت مجموعه جدید تلویزیونی اش جلو رفت.

این کارگردان موفق اعلام کرد از حضور ایو هیوسان دختر 21 ساله بونو خواننده مشهور گروه یوتو در کنار کلایو اوون بازیگر بریتانیایی در اثر جدیدش بهره می‌گیرد.

سودربرگ به آنچه در جشنواره کن اعلام کرده بود، وفادار مانده و در حال تدارک ساخت مجموعه 10 قسمتی تلویزیونی با عنوان "knick" است. او در کن اعلام کرده بود نویسنده و کارگردان این مجموعه برای سینه ماکس خواهد بود.

موضوع این مجموعه در سال 1900 در نیویورک و در یک بیمارستان به نام کنیکربروکر می‌گذرد و ایو هیوسان در آن در نقش شخصیتی به نام لوسی بازی می کند. از این شخصیت به عنوان یک پرستار جوان جنوبی یاد شده که برای زندگی بهتر راهی نیویورک می شود. کارکنان این بیمارستان تلاش می کنند راه‌های جدیدی در پزشکی باز کنند.

ایو هیوسان در رشته بازیگری در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است و با دختر دنزل واشنگتن دوست و همکلاسی بود.

فیلمبرداری این مجموعه از ماه آینده (سپتامبر) شروع می شود و قرار است سال آینده در شبکه اچ.بی.او نمایش داده شود.

دیگر بازیگران این مجموعه آندری هالند، جولیت ریلنس و مایکل آنگارونو هستند. هالند در نقش یک جراح سیاهپوست خیلی توانمند بازی می کند که در عین حال علیه نژادپرستی هم مبارزه می کند و آنگارونو در نقش یک جراح در حال آموزش ظاهر می شود.

سودربرگ پنجاه ساله که یک جایزه اسکار برای فیلم "قاچاق" در کارنامه اش دارد، جوان ترین برنده جایزه نخل طلای کن است. "سولاریس"، "یازده یار اوشن"، "ترافیک" و "عوارض جانبی" از دیگر فیلم‌های او هستند.