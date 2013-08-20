وقوع آتش سوزی در مراتع ییلاقی بادله کوه دامغان/2700 مترمربع مرتع سوخت

احمد علی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی گزارش تلفنی مبنی بر آتش سوزی در یکی از مراتع ییلاقی در روستای بادله کوه دامغان که عصر روز گذشته اتفاق افتاد مراتب به صورت ویژه در دستور کار یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قرار گرفت و دو اکیپ اطفای حریق شامل هشت نفر از پرسنل این اداره و یگان به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: اکیپ اعزامی همراه با تجهیزات اطفای حریق شامل بیل، شن کش، آتش کوب، سمپاش فرقونی و فلکس بک بوده با حضور در منطقه نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام کردند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان با بیان اینکه بر اثر وقوع این آتش سوزی دو هزار و 700 متر مربع از مراتع ییلاقی بادله کوه دامغان در آتش سوخت، خاطرنشان کرد: کارشناسان خسارت وارده را بیش از 152 میلیون ریال اعلام کردند.

بهاور یادآور شد: مرتع ییلاقی بادله کوه از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان در 68 کیلومتری شمال غربی این شهرستان واقع شده است.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته نیز یک فقره آتش سوزی در مراتع ییلاقی آستانه معروف به مرتع سرخ چشمه به وقوع پیوست که 20 هکتار از این مرتع در آتش سوخت، افزود: در پی وقوع این حریق 80 درخت ارس دچار حریق شد و بیش از چهار میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در خاتمه گفت: از عموم شهروندان می خواهیم در صورت بروز هرگونه حادثه، تخلف و تخریب در مراتع مراتب را به شماره تلفن گویای 09696 به صورت رایگان و یا با شماره 02325242240 به این اداره گزارش دهند.