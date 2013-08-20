تجلیل از اسکولا در بیستمین سالمرگ فدریکو فلینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپوتر، دست اندرکاران جشنواره فیلم ونیز دیروز (دوشنبه) اعلام کردند تقدیر ویژه خود را نثار اتوره اسکولا فیلمساز ایتالیایی می کنند. این جایزه که هر سال به یکی از چهره های اصلی نوآوری در سینمای معاصر اهدا می شود، در لیدو در تاریخ 6 سپتامبر با اکران جدیدترین فیلم اسکولا به وی اهدا می شود. این فیلم با عنوان "چقدر عجیب است که فدریکو اسمت باشد! اسکولا از فلینی می گوید" ادای دینی به فدریکو فلینی است و در بیستمین سالمرگ فلینی در لیدو در بخش غیررقابتی جشنواره فیلم ونیز به نمایش در می آید.

اسکولای 82 ساله برای ونیز غریبه نیست. او رییس گروه اصلی داوران در سال 1998 بود و دو فیلمش با عنوان "ساعت چند است؟" و "داستان یک جوان بیچاره" برای دریافت شیر طلای ونیز در سال 1989 و 1995 نامزد شدند. هر دو فیلم برای بازیگرانشان مارسلو ماسترویانی و ماسیمو تروسی جایزه بازیرگ نقش اول را به ارمغان آوردند و ایزابلا فراری نیز جایزه نقش مکمل را برای بازی در فیلم دوم کسب کرد.

اسکولا چهار بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده که شامل "یک روز خاص" در سال 1977، "زنده باد ایتالیا!" در سال 1978، "لو بال" در سال 1983 و "خانواده" در سال 1988 است. این کارگردان بیش از همه برای شاهکارش "ما همه همدیگر را خیلی دوست داریم" که فیلم کمدی درام در سال 1974 بود در میان منتقدان جای دارد. این فیلم که داستان سه شخص ایده آلیست است که در جنگ جهانی دوم با هم آشنا می شوند، یکی از تاثیرگذارترین فیلم های کمدی ایتالیایی است و جوایز متعددی را از جشنواره های بین المللی کسب کرده است.

"چقدر عجیب است که فدریکو اسمت باشد! اسکولا از فلینی می گوید" اولین تجربه کارگردانی اسکولا از سال 2003 تاکنون است. از او با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری در جشنواره فیلم تورین سال پیش نیز قدردانی شد. فرانچسکو رزی سال گذشته در جشنواره ونیز جایزه شیر طلای افتخاری یک عمر دستاورد را دریافت کرده بود. آلبرتو باربرا مدیر هنری جشنواره ونیز از این فیلمساز به عنوان یکی از مهمترین مولفان سینمای ایتالیا یاد کرد.

هفتادمین جشنواره فیلم ونیز از 28 اوت تا 7 سپتامبر (6 تا 16 شهریور) برگزار می ‌شود. ریاست گروه داوری بخش اصلی رقابت های امسال بر عهده برناردو برتولوچی فیلمساز بزرگ ایتالیایی است.