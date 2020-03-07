مستندی جدید درباره فلینی ساخته شد/ نگاهی متفاوت به کارگردان مؤلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «فلینی جان‌ها» مستندی است که درباره زندگی کارگردان برجسته ایتالیایی فدریکو فلینی ساخته شده است.

این مستند از سوی شبکه تلویزیونی فرانسوی-آلمانی «آرته» توسط آنسلما دل‌اولیوو ساخته شده که به تازگی با فیلم مستند «مارکو فرری: خطرناک اما الزامی» درباره مارکو فرری کارگردان مولف ایتالیایی در جشنواره ونیز دیده شد و جایزه مستند ۲۰۱۸ را از جوایز دیوید دی دوناتلو دریافت کرد.

دل‌اولیوو که در آمریکا متولد شده ولی ساکن رم است در دهه ۱۹۸۰ با فلینی برای تهیه زیرنویس‌های فیلم «جینجر و فرد» همکاری کرده بود.

وی در فیلم «فلینی جان‌ها» به زمینه بی‌سابقه‌ای توجه این کارگردان برجسته به مسایل ماوراء‌الطبیعی، توجه قلبی وی به معنویت، دین، مسایل باطنی و طالع‌بینی پرداخته است و اعتقاد دارد وی تحت تاثیر ارنست برنهارد روانشناس معتقد به باورهای یونگ بود.

این مستندساز عنوان فیلمش را از فیلم «ژولیت جان‌ها» سال ۱۹۶۵ فلینی برداشته که نخستین کار رنگی فلینی بود و در آن از دیدگاه‌ها، خاطرات و عرفانی که به کمک زنی در دهه پنجم زندگی اش می‌آید پرداخته است. با کمک این عوامل زن موفق می‌شود تا همسر خیانت‌کارش را ترک کند.

این مستند از نظرات شماری از چهره‌های مطرح نیز بهره گرفته که درباره آثار فلینی صحبت کرده‌اند و از جمله آنها دمین شازل است. ویلیام فردکین کارگردان ۸۴ ساله آمریکایی، تری گیلیام که همکار فلینی بود و نیز سرجیو زاوولی روزنامه‌نگار ایتالیایی که دوست نزدیک فلینی بود و آندری مینوز و آلدو تاسونو از دانشگاهیان ایتالیایی نیز از چهره‌های حاضر در این مستند هستند.

این مستند در سالی که جشن صدمین سال تولد این کارگردان موفق ایتالیایی برگزار می‌شود، به نمایش درمی‌آید. فلینی ۲۰ ژانویه ۱۹۲۰ در رمینی ایتالیا متولد شد. وی سال ۱۹۹۳ جایزه اسکار را برای یک عمر دستاوردهای زندگی سینمایی‌اش دریافت کرد و پایان همان‌سال بر اثر ایست قلبی درگذشت.