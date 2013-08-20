هفته دولت فرصت انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسی زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه همه ساله هفته دولت به منظور پاسداشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر برگزار می شود، اظهار داشت: این شهیدان گرچه مدت کوتاهی مسئولیت داشتند اما طوری منویات خود را در منصه ظهور گذاشتند که امروز پس از گذشت 34 سال هنوز خدمات آنها در اذهان عمومی باقی مانده است.

وی بر نقش روابط عمومی ادارات و نهادهای استان در جهت بیان دستاوردها و اقدامات اساسی دولت در عرصه های مختلف و در هفته دولت تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان هفته دولت را فرصتی مغتنم برای آشنایی مردم با نتایج بخشی از تلاش های خدمتگزاران نظام دانست و بیان داشت: هفته دولت فرصت شایسته و ارزشمندی برای بیان و ارائه فعالیت ها و ارزیابی عملکرد در عرصه خدمت رسانی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: پروژه های صنعت توزیع برق استان سمنان آماده افتتاح بوده و در هفته دولت امسال با حضور مسئولان بهره برداری خواهند شد.

موسی زاده برگزاری باشکوه برنامه های هفته دولت توسط کلیه واحدهای اجرایی شرکت را مورد تاکید قرار داد و گفت: به مناسبت هفته دولت ۵۷ پروژه اين شركت آماده بهره برداري است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق سمنان با بیان اینکه اين پروژه ها در بخش هاي مختلف و با سرمايه گذاري ۲۶ ميليارد و ۲۱۲ ميليون ريال ريال اجرا و آماده افتتاح شده است افزود: اجراي هفت پروژه مسكن مهر با هزينه سه ميليارد ريال از جمله اين طرح ها است.

وي برق رساني به روستاي نوكه شهرستان سمنان را از ديگر طرح هاي آماده افتتاح به مناسبت هفته دولت برشمرد و اظهار داشت: اين پروژه با هزينه يك ميليارد ريال اجرا شده است.

موسي زاده ۲۲ پروژه توسعه و بهينه سازي شبكه ها و تاسيسات توزيع برق، تجهيز و احداث و افزايش ظرفيت ايستگاه هاي توزيع برق زميني و هوايي، تقويت شبكه و تاسيسات برقرساني به شركت ها و مجتمع هاي مسكوني و احداث و اجراي ۱۰ پروژه روشنايي معابر را از ديگر طرح هاي آماده بهره برداري در هفته دولت در استان سمنان بيان كرد.

مدير عامل شركت توزيع برق استان سمنان در خاتمه گفت: ۴۷۱ روستاي استان سمنان در حال حاضر به شبكه برق متصل هستند.