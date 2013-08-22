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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

اعدام قاچاقچی حرفه ای در ملاءعام

اعدام قاچاقچی حرفه ای در ملاءعام

معاون قضائی رئیس دادگستری استان خوزستان از اعدام یک قاچاقچی کراک در ملاءعام خبر داد.

قاضی علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این قاچاقچی مواد مخدر به جرم حمل پنج کیلو و 50 گرم مواد مخدر از نوع کراک به اعدام محکوم شده بود.

وی افزود : این قاچاقچی در 28 مرداد سال 88 دستگیر و مراحل سیر پرونده قضایی آغاز شد. پس از اعلام حکم دو بار تقاضای عفو برای این قاچاقچی انجام شد که با رد این تقاضا و تنفیذ رای صادره شده از سوی رئیس قوه قضائیه حکم اعدام تایید شد.

معاون قضائی رئیس دادگستری استان خوزستان خاطر نشان کرد، با توجه به اینکه محل کشف جرم و صدور کیفرخواست در هندیجان بوده است حکم اعدام نیز در این شهرستان اجرا شد و صبح امروز در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد.

افتخاری در پایان تاکید کرد، دستگاه قضایی با سوداگران مرگ و مرتکبان جرایم خشن به طور قاطع برخورد می کند و پس از قطعیت حکم مجازات این مجرمان ، در کمترین زمان اجرا می شود.

کد مطلب 2120523

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