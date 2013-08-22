اعدام قاچاقچی حرفه ای در ملاءعام

قاضی علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این قاچاقچی مواد مخدر به جرم حمل پنج کیلو و 50 گرم مواد مخدر از نوع کراک به اعدام محکوم شده بود.

وی افزود : این قاچاقچی در 28 مرداد سال 88 دستگیر و مراحل سیر پرونده قضایی آغاز شد. پس از اعلام حکم دو بار تقاضای عفو برای این قاچاقچی انجام شد که با رد این تقاضا و تنفیذ رای صادره شده از سوی رئیس قوه قضائیه حکم اعدام تایید شد.

معاون قضائی رئیس دادگستری استان خوزستان خاطر نشان کرد، با توجه به اینکه محل کشف جرم و صدور کیفرخواست در هندیجان بوده است حکم اعدام نیز در این شهرستان اجرا شد و صبح امروز در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد.

افتخاری در پایان تاکید کرد، دستگاه قضایی با سوداگران مرگ و مرتکبان جرایم خشن به طور قاطع برخورد می کند و پس از قطعیت حکم مجازات این مجرمان ، در کمترین زمان اجرا می شود.