حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، بابک شهبازی جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت پس از طی روال قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.
بابک شهبازی فرزند رحم خدا در حوزه طراحی و نصب دستگاههای خنککننده صنعتی به عنوان پیمانکار در شرکتهای وابسته به سازمانها و مراکز مخابراتی، نظامی و امنیتی فعالیت میکرد.
محکومعلیه اواخر سال ۱۴۰۰ در یک گروه مجازی با اسماعیل فکری که او هم در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ و با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فیالارض اعدام شد، آشنا میشود. با توجه به حوزه کاری بابک شهبازی در طراحی و نصب دستگاههای خنککننده صنعتی به ویژه در محل نگهداری سرورهای مکانهای حساس و تخصص اسماعیل فکری در شبکههای رایانهای، لذا اسماعیل فکری از شهبازی درخواست کار کرده و متهم اسماعیل فکری را در چند پروژه با خود همراه میکند.
شهبازی به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاههای خنککننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزههای مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و از مختصات و ویژگیهای دیتاسنترهای آنها اطلاع داشته لذا تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی میکند، اما به دلیل ترس از افشا شدن هویتش اسماعیل فکری را با بهانه تخصص و آگاهی بیشتر از رایانه و تسلط به زبان انگلیسی در ازای دریافت پول به عنوان همکار وارد پروژه میکند.
متهم از اسماعیل فکری میخواهد به صفحات مجازی متعلق به اسرائیل در فضای مجازی مراجعه کند و با ارائه پیشنهاد فروش اطلاعات سران رده بالای نظام و محل حضور و تردد آنها، درخواست تأمین امنیت خود و خانوادهاش، اقامت دائم در آمریکا و مبلغ یکصد و بیست میلیون دلار پول نقد و یا ارز دیجیتال را مطرح کند.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ به درخواست افسر موساد، جلسهای از طریق نرم افزار اسکایپ با بابک شهبازی و اسماعیل فکری برگزار میشود و این افراد به مدت یکساعت مورد تخلیه اطلاعاتی قرار میگیرند.
افسر موساد به بابک شهبازی در این جلسه اطمینان میدهد که تمام افرادی که با سرویس موساد همکاری میکنند تحت حمایت کامل آن سرویس هستند و قبل از اینکه اتفاقی برای آنها و یا خانواده شأن بیفتد، موساد آنها را از امنترین کانال از کشور خارج میکند.
بابک شهبازی در مکالمه دوم اسکایپی با افسر موساد عنوان میکند که کارت ورود به برخی از مجموعههای حساس و مهم را دارد و خودروی وی بازرسی نمیشود و میتواند بمبی را به داخل مراکز مورد نظر ببرد و موساد آن را بعد از چند سال منفجر کند.
ارتباط مستقل بابک شهبازی با سرویس موساد
در ادامه بابک شهبازی به صورت مستقل با چهار افسر موساد با نامهای مستعار شموئیل (سامی)، بنیامین، مایکل و افسر فنی برای آموزش، ارتباط امن میگیرد و تخلیه اطلاعاتی میشود.
بابک شهبازی در ارتباطهایی که به صورت هفتگی با عناصر سرویس داشته نشانی دقیق پروژهها، نوع فعالیت پروژهها، تعداد نیروی انسانی فعال در هر پروژه، نحوه ورود و خروج از هر مجموعه، مشخصات رئیس و افراد کلیدی، مسائل فنی و نقاط ضعف و قوت پروژهها را برای افسران مرتبط خود ارسال میکند.
حسب اقاریر متهم در دوره همکاری با موساد، از وی درخواست شده تا بستهای را که سرویس برای وی پنهان کرده بود را طبق دستورالعملها دریافت کند. بسته دریافتی محتوی پول و ابزار بوده است.
آموزشهای ارائه شده به متهم از سوی سرویس موساد
متهم در زمان ارتباط با سرویس موساد، آموزشهایی نظیر دستورالعمل نحوه رازداری ارتباط، دستورالعمل زمان دستگیری، دستورالعمل از بین بردن مدارک در صورت خطر، دستورالعمل خروج از کشور در هنگام خطر، دستورالعمل علامت سلامتی، دستورالعمل داستان پوششی به منظور حضور در موقعیتهای خاص، دستورالعمل تحویل بسته جاسازی شده و نکات حفاظتی را دیده بود.
متهم حسب آموزشهایی در فروردین ۱۴۰۱ یک دستگاه تبلت با مشخصات اعلامی از سوی افسر موساد تهیه کرده و برای رعایت نکات حفاظتی برای فعال سازی تبلت از سیم کارت فروشنده استفاده میکند.
مایکل افسر دیگر موساد مرحله به مرحله نحوه برقراری ارتباط امن با استفاده از تبلت را به بابک شهبازی آموزش میدهد.
متهم بعد از اطلاع از دستگیری اسماعیل فکری در اواخر پاییز ۱۴۰۲ به دستور موساد تبلت را با سنگ شکسته و در رودخانه کرج در جاده چالوس میاندازد.
متهم پس از دستگیری دلیل اصلی ارتباط با سرویس جاسوسی موساد را دریافت پول و اقامت کشور خارجی مطرح کرد و در ازای همکاری خود با موساد مبالغی را به صورت رمز ارز دریافت کرده است.
پرونده محکوم علیه پس از دستگیری به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی به نفع رژیم صهیونیستی در جهت تأیید و تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم به دادگاه ارسال شد.
پس از آن پرونده طبق موازین قانونی و حضور وکیل متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بابک شهبازی را به جرم افساد فیالارض از طریق محاربه به اعدام محکوم کرد.
پرونده با درخواست فرجام خواهی وکیل متهم، به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور با رد درخواست، رأی صادره از سوی دادگاه را تأیید و ابرام کرد.
حکم صادره پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح امروز (۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) اجرا شد.
