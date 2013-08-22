نوشیدنیهای گازدار علائم بیش فعالی کودکان را تشدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضيه غفاري افزود: برخی از مواد غذایی میتوانند در بهبود علائم افراد بیش فعال مؤثر باشد و برخی دیگر نیز این علائم را تشدید میکنند.
وی بیان داشت: بیش فعالی و اختلال توجه در كودكان علل متعددی دارد و میتواند ناشی از نوعی اختلال در سوخت و ساز مواد در مغز باشد.
غفاري بيان داشت: مواد غذایی که دارای آرامبخشهای طبیعی هستند نقش بسیار زیادی در بهبود علائم افراد بیشفعال دارند.
وی برنج، ذرت، جو، عدس، لوبیا، آب، پروتئین با کیفیت غذایی بالا مانند گوشت، مرغ، سویا و حبوبات را از جمله مواد غذایی عنوان کرد که نقش مؤثری در بهبود بیشفعالی در کودکان دارند.
این کارشناس سلامت کودکان تصریح کرد: مواد غذایی حاوی روغنهای گیاهی طبیعی مانند گردو، زیتون، تخمه آفتابگردان و کنجد و مواد غذایی حاوی منیزیم نیز حاوی آرام بخشهای طبیعی هستند كه مي توانند در بهبود علائم افراد بیش فعال مؤثر باشد.
غفاری افزود: در برخی موارد نیز حساسیت نسبت به بعضی عوامل مانند مواد خوشبوکننده هوا، عطر، خمیردندان، شامپو، صابون نیز موجب تشدید علائم كودكان مبتلا به بيش فعالي میشود که از این حیث والدین باید مراقب کودکان خود باشند.
کارشناس مسئول سلامت کودکان در مرکز بهداشت بویراحمد با تشریح علائم بیشفعالی در کودکان گفت: مصرف نوشیدنیهای گازدار موجب تشدید علائم بیشفعالی در کودکان میشود که لازم است والدین، کودکان خود را از مصرف نوشیدنیهای گازدار منع کنند.
برای رشد بهتر کودکان به آنها شنا بیاموزید
کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت بویراحمد گفت: ورزش شنا باعث رشد متوازن اندامها و عضلات کودکان میشود.
محبوبه عبديزاده افزود: شنا در افزایش احساس شادی، کاهش استرس و اضطراب نقش مهمی دارد.
وی بیان داشت: ماهیچههای کوچک بازوها در اثر ورزش شنا نسبت به ماهیچههای بزرگتر پا بیشتر به حرکت گرفته شده و تقویت میشوند.
وي با بيان اينكه ورزش شنا تاثیرات مثبت فیزیکی و روحی بسیاری برای کودکان به همراه دارد، اظهار داشت: از جمله تاثیرات مثبت این ورزش مفرح، بهبود ظرفیت تنفسی كودكان است.
این کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان، یادآور شد: با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان، ورزش شنا طرفداران زیادی دارد و كودكان به دلیل جنب و جوش و هیجان شنا، گرایش بیشتری به این ورزش دارند.
نانهای حاوی جوششیرین خطر ابتلا به پوکی استخوان را به همراه دارد
كارشناس مواد خوراكي و آشاميدني معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، گفت: استفاده از جوششیرین برای ورآمدن خمیر، با جلوگیری از از ایجاد فعل و انفعالات کلیدی تخمیر، موجب کاهش ارزش غذایی نان و مشکلاتی مانند پوکی استخوان میشود.
اسلام پیکر افزود: نانهای حاوی جوششیرین، علاوه بر ایجاد گازکربنیک و حالت تورم، عوارضی مانند سوءگوارش، کمخونی و اختلال در رشد را در پی دارد.
وی اظهار داشت: بهترین نوع نان، نانی است که حاوی سبوس و فیبر است.
پیکر تصریح کرد: نگهداری نان در یخچال موجب تسریع در بیات شدن آن میشود.
وی افزود: در صورت نیاز به نگهداری نان برای مدت طولانی، بهتر است از طبقات پایین فریزر و در زمانهای کوتاهتر نیز از سفرههای پارچهای استفاده شود.
پیکر یادآور شد: نان را پس از خرید و سرد شدن به قطعات مناسب و دلخواه برش داده، در سفره پارچهای یا پلاستیکی حمل کنید و از نگهداری آن در محیط مرطوب بپرهیزید.
استفراغ های طولانی و شدید بارداری را جدی بگیرید
کارشناس ارشد تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: نوع ساده تهوع و استفراغ ناشی از بارداری نگرانی کمتری دارد اما استفراغهای طولانی و شدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد.
سمانه عزیزی افزود: استفراغ بدخیم حاملگی یا هایپرمزیز به صورت استفراغهای متناوب، طولانی و شدید است.
وی بیان داشت: این افراد علاوه بر مصرف داروهای ضد تهوع، با کاهش دریافت غدا به معده خود استراحت دهند.
عزیزی تصریح کرد: پس از ایجاد امکان تحمل غذا، مصرف غذاهای خشک، زود هضم، مایعاتی مانند شیر، آبمیوه و چای در وعدههای متناوب و به مقدار کم به خانم های باردار توصیه می شود.
این کارشناس ارشد با توصیه به پرهیز از خوردن غذاهای چرب برای کاهش احساس تهوع در دوران بارداری، افزود: افزایش تعداد وعدههای غذایی و کاهش حجم هر وعده به طوری که معده هیچگاه خالی نباشد و پرهیز از غذاها و بوهایی که سبب تهوع میشوند از دیگر نکاتی است که یک زن باردار باید آنها را رعایت کند.
عزیزی عنوان کرد: مصرف بیسکوئیت خشک یا نان سوخاری، خوردن قطعات یخ و یا مایعات سرد، پیادهروی در هوای تازه و آزاد، رفع یبوست با رژیم غذایی مناسب، مصرف مایعات کافی، بوییدن لیموترش و مصرف زنجبیل برای برطرف کردن تهوع و استفراغ بارداری بسیار مؤثر هستند.
وی با تأکید بر اینکه یبوست موجب تشدید حالت تهوع میشود، به زنان باردار توصیه کرد: از خوردن غذاهایی که یبوست را افزایش میدهند، خود داری کنند.
دست و پای فرد مارگزیده را بیحرکت کرده و پایینتر از قلب قرار دهید
پزشک ستاد هدایت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در هنگام مواجهه با فرد مارگزیده، ضمن حفظ آرامش، ابتدا دست و پای او را بیحرکت کرده و پایینتر از قلب قرار دهید.
قباد مبشری افزود: پس از آرام نمودن فرد مارگزیده، چند سانتیمتر بالاتر از محل گزش را با نوار لاستیکی بسته، پس از شستوشوی محل با آب و صابون، با یک چاقوی تیز و استریل روی محل گزش دو شکاف عمودی به عمق یک سانتیمتر ایجاد نموده و با استفاده از محفظه لاستیکی مکنده، محل نیش را بمکید.
وی تصریح کرد: در صورت عدم دسترسی به این محفظه، به شرطی که مخاط و دهان سالم و زخم نباشند، عمل مکیدن را با دهان انجام دهید و محل را با الکل و بتادین ضدعفونی کنید.
این پزشک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تاکید کرد: به هیچ وجه از یخ بر روی زخم نیش مار استفاده نکرده و مارگزیده را سریع به بیمارستان منتقل کنید.
مبشری با بیان اینکه حضور خانوادهها در طبیعت همراه با افزایش خطراتی مانند گزیدگی حشرات است، عنوان کرد: در صورت مواجهه با گزیدگی، ابتدا نیش حشره را با لبه شیء صافی مانند کارد یا کارت تلفن از روی پوست برداشته و محل گزیدگی را ضدعفونی کنید.
وی عنوان کرد: واکنش به گزش حشرات اغلب به صورت خفیف، همراه با خارش یا احساس تیر کشیدن و تورم اندک در محل است که در اندک زمانی برطرف شده، میتوان برای کاهش درد از کیسه یخ و آب سرد استفاده کرده و به اولین محل درمانی مراجعه کنید.
پزشک ستاد هدایت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، اضافه کرد: در مواردی نیز علایم شدیدتر بوده، همراه با تورم صورت، اختلال در تنفس و در نهایت شوک است که در صورت احساس بروز این علایم سریعا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید.
قبل از احساس تشنگی آب بنوشید
عضو انجمن تغذیه ایران، با تاکید بر نوشیدن آب قبل از کمآب شدن بدن، گفت: باید قبل از مرحله احساس تشنگی، آب موردنیاز بدن را تامین کنیم و این مساله در فصول گرم سال از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حیدر دارابی افزود: آب رساندن به بدن به اين معني نيست كه تنها آب بخوريم، بلکه باید ذخایر آب بدن را به کمک تغذیه مناسب افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه پیش از تعريق، آب بدن به سرعت وارد خون شده و در ادرار دفع ميشود، اظهار داشت: بدن انسان برای خنک نگهداشتن خود در هنگام گرما، شروع به تعریق میکند و باید قبل از این شرایط، با نوشیدن مایعات، میوه و سبزیجات مناسب از احساس کمآبی پیشگیری کرد.
کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت شهید علیزاده گچساران، تصریح کرد: در صورت تامین نیاز ذخایر آب بدن و تغذیه صحیح، تعریق و ادرار موجب از دست رفتن آب و الکترولیتهای ضروری فرد نمیشود.
دارابی توصیه کرد: براي افزایش ذخاير آب بدن، بهتر است آب را همراه مواد فيبري نگهدارنده مانند میوهها مصرف كنيد تا به تدريج وارد دستگاه گوارش شده و سريع دفع نشود.
این عضو انجمن تغذیه ایران مصرف خاکشیر را از جمله راهکارهای مفید مبارزه با تشنگی دانست که در تغذیه ایرانی رواج دارد و یادآور شد: هندوانه، طالبي، خربزه، هلو و هويج، به دليل فيبري كه دارند علاوه بر تامین آب بدن، مانع از يبوست نیز می شوند.
تقویت سیستم ایمنی بدن با دارچین
یک کارشناس تغذیه گفت: دارچین از جمله گیاهان رایج در تغذیه ایرانی است که خواصی مشابه پنیسیلین و آنتیبیوتیک داشته و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند.
مصطفی رنجبر افزود: خواص این گیاه پرطرفدار در کاهش اثر تب، موجب تهیه قرص و کپسولهای حاوی دارچین به عنوان " تببُر" شده است.
وی ادامه داد: دارچین حاوی ترکیبات منگنز، کلسیم، آهن و همچنین ویتامین C است.
این کارشناس تغذیه با اشاره به گرم بودن گیاه دارچین، عنوان کرد: این خاصیت موجب رفع ضعف عمومی بدن، به ویژه از ناحیه پاها میشود.
رنجبر خاطرنشان کرد: دارچین به علت دارا بودن ترکیب "تانن" موجب رفع اسهال شده و در تسریع انعقاد خون نیز موثر است.
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