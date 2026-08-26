به گزارش خبرنگار مهر، مهین سلامتی ظهر چهارشنبه درآیین رونمایی و نقد و بررسی کتاب «قدرت قدم‌های کوچک در نمین، ضمن تبریک هفته وحدت، بر اهمیت این ایام در ایجاد همدلی، انسجام و تقویت پیوند میان اقشار مختلف جامعه تأکید و اظهار کرد: هفته وحدت نماد همدلی، برادری و اتحاد مسلمانان است و کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ادبی، نقش مؤثری در تقویت این روحیه و ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی در جامعه داشته باشند.

وی افزود: یکی از رسالت‌های مهم کتابخانه‌های عمومی، فراهم کردن بستری برای حضور و مشارکت اهالی فرهنگ و ادب و ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه است. برگزاری آیین رونمایی و نقد و بررسی آثار نویسندگان بومی، علاوه بر معرفی این آثار به جامعه، فرصتی برای حمایت از نویسندگان و تقویت جریان فرهنگی و ادبی شهرستان فراهم می‌کند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نمین در ادامه با اشاره به موضوع کتاب قدرت قدم‌های کوچ، اظهار کرد: مفهوم این کتاب برای همه ما قابل تأمل است؛ چرا که رسیدن به اهداف بزرگ، نیازمند برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری، مدیریت زمان و برداشتن قدم‌های مستمر است. گاهی یک قدم کوچک و درست می‌تواند آغازگر یک تغییر بزرگ در زندگی باشد.

سلامتی ضمن قدردانی از نویسنده، منتقد، شاعران و اهالی فرهنگ و ادب، بر تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: امیدواریم کتابخانه‌های عمومی بیش از پیش به محلی برای گردهمایی اهل فرهنگ، گفت‌وگو، اندیشه‌ورزی و ترویج کتابخوانی تبدیل شوند و بتوانیم با همراهی فرهیختگان شهرستان، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فرهنگی برداریم.

در ادامه این برنامه، لیدا خدایی عنبران، نویسنده کتاب «قدرت قدم‌های کوچک»، ضمن معرفی اثر درباره موضوعات و محتوای کتاب سخن گفت. این کتاب توسط انتشارات مهرنوشت در سال ۱۴۰۵ به چاپ رسیده و در ۱۳۴ صفحه منتشر شده است.

کتاب «قدرت قدم‌های کوچک» به موضوعاتی همچون مدیریت زمان، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری می‌پردازد و تلاش دارد با ارائه مطالب کاربردی، مخاطب را در مسیر هدف‌گذاری صحیح و دستیابی به اهداف یاری کند. این اثر بر اهمیت برداشتن گام‌های کوچک اما مستمر و نقش آن‌ها در ایجاد تغییرات مثبت و رسیدن به موفقیت تأکید دارد

این برنامه با حضور جمعی از شاعران و فعالان حوزه فرهنگ و ادب همراه بود و حاضران در فضایی صمیمی به گفت‌وگو و تبادل نظر درباره کتاب و موضوعات مطرح‌شده در آن پرداختند.