وزیر نیرو ۱۳ پروژه آموزشی و نیروگاه خورشیدی را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، عصر چهارشنبه در جریان سفر به خراسان شمالی، در آیین افتتاح ۱۳ پروژه آموزشی با ۵۲ کلاس درس و ۵ نیروگاه خورشیدی با اعتبار یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال حضور یافت.
همچنین در این مراسم، تجهیز ۷۷ نیروگاه خورشیدی در مدارس استان خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها با هدف توسعه فضاهای آموزشی و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس استان اجرا شده است.
وزیر نیرو در جریان این سفر، از روند اجرای طرحهای حوزه آب و برق خراسان شمالی نیز بازدید و در آیین افتتاح پروژههای این حوزه حضور خواهد یافت.
نظر شما