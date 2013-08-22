دولت جهت تسریع در بهره برداری از طرح های نیمه تمام جدی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ستاد اقامه نماز استان سمنان اظهار داشت: طرح هاي نيمه تمام بايد هرچه زودتر به اتمام برسند و درصورت طولاني شدن اين طرح ها هزينه ها ممكن است تا پنج برابر افزايش يابد و مشكل ساز شوند.

وی اضافه کرد: در خصوص بحث انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نیز در بودجه سالجاری بیش از 480 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و جهت احداث سد فينسك، نیز اعتبار خاصی در ردیف بودجه امسال قرار گرفته است.

خسروی درباره انتقال آب درياي خزر به سمنان، گفت: كار كارشناسي در حال انجام است و مسير حدود ۱۸۰ كيلومتري مشخص و تملك شده است و سالانه ۲۰۰ ميليون متر مكعب آب درياي خزر نيز براي سمنان در نظر گرفته شده است.

اختصاص 1.5 میلیارد تومان جهت احداث زیر گذر و تقاطع غیر همسطح درجزین

عضو کمیسیون عمرانی مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: جهت احداث دانشگاه الزهرا سمنان، دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، بیمارستان مهدیشهر، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشکده پیراپزشکی سرخه، افزایش شبکه فاضلاب سمنان و ... نیز در بودجه سالجاری اعتبارات جداگانه ای اختصاص یافته است.

خسروی همچنین از اختصاص 1.5 میلیارد تومان جهت احداث زیر گذر و تقاطع غیر همسطح درجزین خبر داد و گفت: در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی موافقت احداث زیرگذر و تقاطع غیر همسطح در ورودی شهر درجزین اخذ شده است.

وی اضافه کرد: همچنین جهت احداث تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک صنعتی سمنان و مطالعه احداث جاده آهوان به گردنه بشم از مسیر شهرستان مهدیشهر نیز اعتبارات جداگانه ای نیز اختصاص خواهد یافت.

اختصاص بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار برای صندوق توسعه کشاورزی مهدیشهر

نماينده مردم شهرستان های سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار نیز برای صندوق توسعه کشاورزی شهرستان مهدیشهر در دیدار با وزیر کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.

وی همچنین از اختصاص اعتبار جهت احداث جاده بقعه پیغمبران سمنان در محور اصلی سمنان – مشهد خبر داد و گفت: برای احداث جاده مذکور با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان هماهنگی لازم انجام شده است و اعتبارات آن اختصاص پیدا خواهد کرد.

خسروی در خصوص فرودگاه سمنان نیز گفت: راه اندازی فرودگاه سمنان از اولویت های اصلی کاری است، فرودگاه جزء زیر ساخت های اساسی توسعه شهری سمنان به حساب می آید و به همین دلیل در اولویت قرار دارد، همزمان با بهسازی و نوسازی روکش آسفالت باند فرودگاه، تطویل باند نیز در حال انجام است.

راي مجلس به وزراي پيشنهادي كارشناسانه و بي‌طرفانه بود

نماينده مردم شهرستان های سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي همچنین با بیان اینکه راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي رييس جمهور ، كارشناسانه و بي طرفانه بود، افزود: راي به وزراي پيشنهادي به خصوص ۲۷۴ راي نمايندگان مجلس به وزيرامور اقتصادي و دارايي نشان بر بي طرفي و كارشناسانه بودن آراي نمايندگان داشت.

خسروی ضمن تاکید بر اینکه عدالت بر اساس معيار و شاخص است و تا زماني كه شاخص نداشته باشيم و ندانيم كه استان بايد به كجا برسد نمي توانيم عدالت را برقرار كنيم، با دعوت از چهار نماينده مردم استان در مجلس براي رايزني به منظور پيش بردن امور مختلف اين استان، گفت: اگر نمايندگان با هم باشند براي پيشبرد كارها بهتر مي توانند اقدام كنند و خواسته هاي خود را با وزرا در ميان بگذارند و در نهايت هم موفق شوند.

