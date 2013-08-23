به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، بیژن نامدار زنگنه بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی در عسلویه استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های مهم وزارت نفت در طرح‌های پارس جنوبی بر روی فازهایی است که از روند پیشرفت مطلوبی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه فاز 12 پارس جنوبی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است افزود: هدف اصلی از فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین پروژه توسعه در منطقه تولید به موقع گاز از این فاز است.

وزیر نفت تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا با تکمیل فاز12 پارس جنوبی و راه‌اندازی ،آن شاهد برداشت گاز از این فاز به‌عنوان بزرگترین طرح پارس جنوبی باشیم که موجب خوشحالی مردم شود.

زنگنه با بیان اینکه تولید بیشتر گازاز فازهای پارس جنوبی تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد اضافه کرد: تکمیل فازهای در دست اجرا پارس جنوبی و تولید بیشتر گاز از میدان مشترک پارس جنوبی تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد و نقش مهمی در بهبود جایگاه ایران در صنعت نفت در سطح جهان دارد.

وی رفع مشکلات پارس جنوبی را از اولویت‌های وزارت نفت عنوان کرد وافزود: دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات پارس جنوبی انجام خواهد داد اما انتظار این است که پیمانکاران نیز مشکلات خودشان را خود حل کنند و به فکر تامین منابع مالی مورد نیازشان باشند.