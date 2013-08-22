به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، حسین فرکی ضمن بیان این مطلب عنوان کرد: هر دو تیم به دنبال کسب 3 امتیاز هستند. البته این 3 امتیاز می‌تواند ما را در ادامه روند کار یاری دهد و با روحیه بهتری کاروان فولاد را به بازی هفته هفتم با پرسپولیس ببرد. در سوی دیگر استقلال هم می‌تواند با کسب پیروزی در این بازی با توجه به دو شکست گذشته با روحیه بهتری کارش را ادامه دهد.

وی با اشاره به اهمیت حضور تماشاگران در این دیدار اظهار کرد: خوشبختانه همه هواداران حاضر در بازی فردا خوزستانی هستند و برای من خیلی مهم است که هواداران با آمدن به ورزشگاه به تماشای بازی تیم محبوب خود بپردازند و با احترام نسبت به تیم حریف اقدام کنند. مطمئنا آنچه از این رفتار به دست می‌آید به نفع فوتبال استان خوزستان خواهد بود.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در خصوص پیش‌بینی خود از نتیجه این بازی گفت: نتیجه فوتبال هیچ زمانی قابل پیشبینی نیست. به خصوص در لیگ برتر و با توجه به نتایجی که این روزها در لیگ شاهد آن هستیم، نمی‌توان پیش‌بینی خاصی انجام داد، مانند بازی فجر و سپاهان اما مطمئنا ما به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و این نتیجه تنها با عملکرد بازیکنان و برتری آنها در زمین رخ می‌دهد. پیش‌بینی درباره بازی اصلا قابل قبول نیست اما این 3 امتیاز می‌تواند خیلی به ما کمک کند چراکه فولاد اهداف بالایی در لیگ دارد.

فرکی در خصوص وضعیت بازیکنان مصدوم اظهار کرد: خوشبختانه بازیکن مصدومی به جز ایوب والی نداریم و امیدوار هستیم این بازیکن بعد از این بازی کار خود را شروع کند. دیگر بازیکنان مصدوم ما بهبود یافته‌اند و محروم هم نداریم و تیم را از همین الان آماده دیدار با پرسپولیس خواهیم کرد.



این مربی با اشاره به درخواست هواداران فولاد برای کسب عنوان قهرمانی گفت: به دور از هرگونه سیاسی بازی و سیاه‌کاری ما در فوتبال با واقعیات‌ها سروکار داریم، مطمئنا هیچکس از قهرمانی بدش نمی‌آید ولی نمی‌خواهم پیشاپیش این موضوع را مطرح کنم، این موضوع امکان دارد. اما آنچه به آن ایمان دارم و عنوان می‌کنم این است که ما حداکثر تلاش‌های خود را می‌کنیم. چه در لیگ برتر و چه در جام حذفی و اگر به این مهم دست نیافتیم، جایگاه‌های بعدی جدول را مد نظر قرار می‌دهیم.

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به روند پیروزی‌های این تیم افزود: مجموعه کادر فنی که همگی فوتبالی هستند، در دو بازی گذشته نیز به این موضوع اشاره داشتیم که باید از غرور دوری کنیم. این توصیه را به بازیکنان تیم داشتیم و اصلا دوست نداریم که دچار غرور شویم و آنچه الآن به دنبال آن هستیم گرفتن 3 امتیاز از هر بازی است. برای این منظور بازیکنان تیم را از غرور دور کرده‌ایم و شاید بتوان دلیل دیگری هم برای باخت داشت. مانند فصل گذشته که تیم بدون هیچگونه غروری پس از کسب 19 هفته بدون باخت، بازی را بازنده خارج شدیم.



فرکی تصریح کرد: دوست دارم در این فصل جایگاه گذشته خود را بهبود ببخشیم، برای این موضوع تا یک حدی در اختیار کادر فنی است و مابقی ماجرا در دست بازیکنان تیم است، معتقدم که با شروع جام حذفی دچار استهلاک در برخی پست‌ها خواهیم شد. به این منظور شاید بازیکنانی را جذب کنیم و امیدوارم همه این اتفاقات خوب برای ما حادث شود و امیدوارم آنچه که مردم استان خوزستان به دنبال آن هستند پیش بیاید.

وی عبدالله ویسی را از مربیان خوب و آینده‌دار فوتبال دانست و افزود: پیروزی 5 بر صفر فصل گذشته تیم ما برابر پیکان از ارزش‌های وی کم نکرد و امیدوارم تماشاگران خوزستان قدر این مربی را داشته باشند.

