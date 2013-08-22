به گزارش خبرنگار مهر، نشست دیدار صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر عصر امروز 5 شنبه 31 مرداد با حضور وزیر و اهالی فرهنگ در تالار وحدت بر گزار شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اولی رئیس جمهور در این برنامه گفت: فکر می‌کنم در حوزه تخصصی که من کار کرده‌ام، یعنی اقتصاد و مدیریت مسائل با عرصه فرهنگ آمیخته است و فرهنگ جانمایه توسعه ملی کشور است. به همین دلیل به عنوان وزیر صنایع و معادن در دولت آقای خاتمی کار می‌کردم، با همکاری آقای مسجد جامعی بنای شورای فرهنگ را گذاشتیم، چون فکر می‌کردیم این دو عرصه تاثیرات زیادی دارند. در دوران فراغت 8 سال گذشته ماهنامه توسعه و صنعت را بنا گذاشتم و عمیقا اعتقاد دارم که بدون درک درست از فرهنگ حرف زدن از توسعه اقتصادی و صنعتی ناممکن است. وقتی می‌توان به توسعه اقتصادی پرداخت که درک صحیحی از اثراتی که فرهنگ دارد به وجود بیاید.

وی به اشتباه در ادامه صحبت‌هایش گفت: گفتمانی که در دولت آقای خاتمی شکل گرفت با عنوان تدبیر و امید دو مولفه اصلی داشت که با شاخصه مختلفی شناخته می‌شدند. اینها پارامترهایی هستند که دولت آقای خاتمی نیز باید به آنها بپردازد.

در این مقطع از این مراسم حاضران با تشویق جهانگیری، اسم دکتر روحانی را به زبان آوردند و اشتباه جهانگیری را به او متذکر شدند که معاون اول رئیس جمهور در واکنش گفت: 8 سال کار در دولت آقای خاتمی و 8 سال اخیر که در کنارشان بودم باعث بروز این اشتباهات می‌شود. ما فکر می‌کنیم ویژگی‌های اخلاقی در این دوره بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ چون اخلاق مهم‌ترین موئلفه فرهنگ ایرانی است که در مقاطعی به آن کم توجهی شده است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنانش دوباره اشتباهاً اسم سیدمحمد خاتمی را به جای حسن روحانی به زبان آورد که حاضران دوباره او را تشویق کردند و جهانگیری گفت: اسم آقای خاتمی با شما هنرمندان گره خورده است. آقای روحانی سعی دارد به جای اینکه فرهنگ را دولتی کند، دولت را فرهنگی کند. به این ترتیب فرهنگی به معنای کامل کلمه در کشور مستقر می‌شود که بنایش این است که در توسعه ملی طوری حرکت کند که فرهنگ به جای سایه نشین بودن مدار اصلی توسعه باشد و صاحب منصبان فرهنگی مهمترین و اصلی‌ترین کسانی باشند که با هدایت آنها بتوان به توسعه امور کشور پرداخت.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: شاخصه‌های فرهنگی در دنیای فعلی اهمیت بسیاری دارد و گمان نکنم هیچ جامعه‌ای به اندازه ایران دارای شاخصه‌های فرهنگی نباشد، اما آنچه در این دوره اهمیت دارد، دیپلماسی فرهنگی است. ما در مقطعی قرار گرفته ایم که فشارهای ظالمانه ای به ملت ایران وارد می‌شود و تصور می‌کنیم با دیپلماسی فرهنگی می‌توان بخشی از فشارها را کاهش داد. شاید در برخی عرصه‌ها دولت نتواند کاری انجام دهد، اما شما اهالی فرهنگ و هنر می‌توانید صدای ملت ایران باشید. با توجه به سرمایه‌هایی که اکنون در کشور است این موضوع اهمیت دارد که مجموعه سرمایه‌های مادی و معنوی را که در مرحله فعلی در تنگنا قرار گرفته اند، برای عبور از شرایط فعلی شکوفا کنیم.

وی گفت: دولت آقای روحانی در مقطع سختی کار را به عهده گرفته است. انتخابات پیام مهمی برای ما داشت و ملت ایرانی احساس کرد باید در همه عرصه حرف نویی بزند. شاید همه ما تا هفته‌های آخر پیش از انتخابات تصور نمی‌کردیم که این اتفاق بیفتد. یقینا نقش شما فرهیختگان در این اتفاق تعیین کننده بود و آقای روحانی قدردان شماست و همچنین امیدوار است بتواند این امید را که در دل ملت ایران زنده شده پاس داشته و حراست کند.

جهانگیری در پایان سخنانش گفت: توسعه پایدار مبتنی بر مولفه فرهنگی این سرزمین، رونق اقتصاد فرهنگ و تبیین جایگاه واقعی ایران اسلامی سه سیاست مهم فرهنگی این دولت هستند.