به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یکی از محورهای مدیریت شهری تهران است؛ در این میان، برقی‌سازی اتوبوس‌ها با هدف کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در مناطق مختلف شهر دنبال می‌شود. منطقه ۱۴ نیز در این طرح سهمی از اتوبوس‌های برقی دریافت کرده و روند نوسازی ناوگان آن در حال ادامه است.

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی منطقه اظهار کرد: حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس در منطقه ۱۴ فعالیت دارند که تاکنون ۱۵ دستگاه از آنها برقی شده‌اند.

وی افزود: در سطح تهران برنامه‌ای برای برقی‌سازی ناوگان وجود دارد و مناطق بر اساس سهمیه‌بندی، به‌تدریج اتوبوس‌های جدید دریافت می‌کنند؛ بنابراین سهم منطقه ۱۴ نیز با ورود اتوبوس‌های جدید افزایش خواهد یافت.

فعالیت دو خط اصلی و خطوط عبوری در منطقه

شهرابی با اشاره به خطوط اتوبوسرانی منطقه ۱۴ گفت: در حال حاضر دو خط اصلی و چند خط عبوری در منطقه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در برخی محلات به دلیل شرایط معابر، خطوط اتوبوسرانی به مینی‌بوس تبدیل شده‌اند، چراکه اتوبوس‌های بزرگ امکان تردد و گردش مناسب در بعضی کوچه‌ها را ندارند.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین توسعه مترو در محدوده جنوب شهر را از عوامل مؤثر بر تغییر الگوی جابه‌جایی مسافران دانست و گفت: با توسعه مترو، در برخی خطوط اتوبوسرانی مسافران کمتری جابه‌جا می‌شوند و این موضوع باعث تغییراتی در الگوی حمل‌ونقل منطقه شده است.

شهرابی تأکید کرد: با توجه به برنامه برقی‌سازی ناوگان در سطح شهر تهران، روند ورود اتوبوس‌های برقی به منطقه ۱۴ نیز به مرور ادامه خواهد داشت.