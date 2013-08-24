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۳ شهریور ۱۳۹۲، ۰:۲۵

رئیس انجمن فوتبال دستی در گفتگو با مهر:

برترین‌های انتخابی تیم ملی به مالزی می‌روند/ با یک تیم قوی به فرانسه می‌رویم

برترین‌های انتخابی تیم ملی به مالزی می‌روند/ با یک تیم قوی به فرانسه می‌رویم

رئیس انجمن فوتبال دستی ایران با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در نیمه شهریورماه گفت: برترین‌های این رقابتها را به مالزی اعزام می‌کنیم تا در مسابقات فایربال شرکت کنند.

حامد شریف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال دستی برای شناخت نفرات برتر این رشته طی روزهای 14 و 15 شهریورماه در سالن هندبال برگزار می‌شود و بهترین‎های این مسابقه قرار است به مالزی اعزام شوند.

وی افزود: رقابتهای مالزی مهمترین رویداد فایربال محسوب می‌شود. در واقع در مسابقات جام جهانی پنج رشته برگزار می‌شود که یکی از آنها فایربال است. حضور در مسابقات مالزی برای ارتقای رنکینگ ایران خیلی موثر است. ضمن این که نفرات برتر این تورنمنت سهمیه مسابقات جهانی نانت فرانسه را کسب خواهند کرد.

رئیس انجمن فوتبال دستی درباره رقابتهای جهانی فرانسه اظهار کرد: این رقابتها طی روزهای نهم تا دوازدهم آبان ماه در شهر نانت برگزار می‌شود که یک تیم قوی را به این مسابقات اعزام خواهیم کرد. ما با توجه به حمایت‌های فدراسیون و نیز اسپانسر بودجه خود را مشخص خواهیم کرد با این حال باید عنوان کنم که حداقل با سه ورزشکار به فرانسه خواهیم رفت.

شریف‌زاده درباره رقابتهای انتخابی تیم ملی نیز تاکید کرد: ثبت نام برای این مسابقات تا روز پنجم شهریورماه ادامه دارد. ما برای نخستین بار ثبت نام اینترنتی را برگزار کرده بودیم که برخی استانها مشکل داشتند و به همین خاطر این زمان را تمدید کردیم.

 

کد مطلب 2121323

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