جذب 716 حامی جدید برای حمایت از ایتام استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محبی اظهار داشت: طرح اکرام ایتام یکی از طرح‌های موفق کمیته امداد است که نیکوکاران و خیرین یتیمی را تحت حمایت خود قرار می دهد و بصورت ماهانه مبلغی را به حساب یتیم واریز می کند.

وی افزود: حامیان علاوه بر کمک ماهیانه کمک هایی نیز به مناسبت‌های مختلف به کودکان هدیه می کنند و در صورت بروز مشکل برای خانواده‌های این ایتام برای حل آن با کمیته امداد همکاری خوب و مستمری را دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهرعنوان کرد: در ماه مبارک رمضان سال جاری 716 حامی جدید حمایت از 864 یتیم را برعهده گرفتند.

محبی بیان کرد: مجموع کمک های حامیان به ایتام در ماه رمضان بالغ بر 8میلیارد 100 میلیون ریال بوده است.

بازدید مدیران دستگاه های اجرایی از مسکن مددجویان کمیته امداد در هفته دولت

دبیر ستاد هفته دولت و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر از بازدید مدیران دستگاه های اجرایی از مسکن مددجویان کمیته امداد در هفته دولت خبر داد.

محمد حسین زارع در نشست با اعضای ستاد هفته دولت در استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنراظهارداشت: شهادت، شهیدان رجایی و با هنر علاوه بر اثبات حقانیت نظام اسلامی، چهره پلید منافقان را به جهانیان نشان داد.

وی شهیدان رجایی و باهنر را اسوه های ماندگار جامعه دانست و عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت این دو شهید بزرگوار، حداکثر استفاده را از این دو شخصیت بزرگ برای ساختن یک جامعه خدمتگزار داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر ضمن بیان اینکه در این هفته 500 برنامه با حضو دولتمردان در استان برگزار می شود عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های ما در این هفته بازدید مسئوولان ومدیران دستگاه های اجرایی از منزل مددجویان کمیته امداد است

کمک دو میلیارد ریالی حامیان گناوه به ایتام تحت حمایت این شهرستان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه از کمک 2میلیارد و 328 میلیون ريال حامیان گناوه به ایتام تحت حمایت این شهرستان خبر داد.

اکبر علیپور اظهار داشت: حاميان طرح اكرام در مناسبت‌هاي مختلف از قبيل اعياد مختلف و شروع سال تحصيلي و عيد نوروز به ايتام خود هديه نقدي و جنسي اهداء ميكنند و ماهانه نيز كمك نقدي خود را به حساب يتيم خود كه بصورت حساب مستقل براي هر يتيم است واريز ميكند.

لازم به ذکر است شهرستان گناوه داراي یکهزار و 173حامي ايتام و تعداد 315 يتيم است .

افتتاح مرکز نیکوکاری همزمان با آغاز هفته دولت در سعدآباد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان از افتتاح مرکز نیکوکاری همزمان با آغاز هفته دولت در سعدآباد خبر داد و اظهار داشت: به منظور شناسایی افراد نیازمند و کمک به آنان راه‌اندازی مراکز امداد محله در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است.

سید اکبر عدنانی بیان اینکه این مراکز با محوریت مسجد، پلی بین مردم با نیازمندان است، بیان داشت: مراکز امداد محله با مسئولیت هیئت امنای مساجد شکل می‌گیرد که طی آن کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کرده و با نظارت ناظران کمیته امداد در اختیار نیازمندان محله قرار می‌دهند.

مدیر کمیته امداد دشتستان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امداد محله با هدف توسعه انفاق و نیکوکاری در جامعه، تلاش بیش از پیش در راستای رفع فقر و محرومیت، مردمی شدن حمایت‌ها، دقت بیشتر در شناسایی نیازمندان واقعی و کمک برای رفع مشکلات آنان به اجرا در آمده است.