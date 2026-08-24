به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: به مناسبت این هفته برخی از خدمات کمیته امداد در قالب افتتاحیه و ارائه خدمات مددجویی انجام خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه کمیته امداد در این هفته حدود پنج برنامه محوری در ارتباط با طرح ها و برنامه های مختلف عمرانی، اقتصادی و معیشتی مددجویان پیگیری خواهد کرد گفت: اولین برنامه افتتاح و بهره برداری از هزار و ۵۳۳ طرح اشتغال و خودکفایی خانواده های تحت حمایت است که از این تعداد ۵۸ مورد آن پنل خورشیدی پنج کیلو واتی است.

وی در ادامه با بیان اینکه این طرح ها در بخش های مختلف صنفی، صنعتی، خدمات ،حمل و نقل، کشاورزی و دامداری اجرایی می شود، گفت: برای این تعداد طرح حدود ۲۲۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر دومین برنامه محوری کمیته امداد در هفته دولت را افتتاح ۸۵ واحد مسکونی مددجویی با همکاری بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان مجموع اعتباری است که در این بخش، از محل کمک های بلاعوض کمیته امداد و همچنین از محل تسهیلات بهسازی مسکن روستایی با مشارکت بنیاد مسکن تامین شده است و عمده این طرح ها در مناطق روستایی و یا شهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، اهداء نوشت افزار و لوازم التحریر به دانش آموزان تحت حمایت را به عنوان سومین برنامه اجرایی کمیته امداد در هفته دولت عنوان کرد و در این خصوص بیان کرد: حدود ۱۳ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد هستند که قرار است دراین ایام و در آستانه شروع سال تحصیلی معادل ۸ میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان نوشت افزار و لوازم التحریر میان آنها توزیع شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر همچنین از اجرای برنامه های خدمات بهداشتی درمانی مددجویان در قالب عیادت از بیماران زمین گیر و پیگیری امورات درمانی آنها و همچنین طرح مفتاح الجنه در قالب بازدید از منازل خانواده‌های مددجو به عنوان چهارمین برنامه محوری کمیته امداد در هفته دولت خبر داد و گفت: در این بخش به اتفاق مدیران و مسئولان استانی و یا شهرستانی از خانواده های ایتام و بیماران نیازمند بازدید و مسائل و مشکلات آنها را بررسی و رفع خواهیم کرد.

محبی در ادامه افتتاح مراکز نیکوکاری و توانمند سازی کمیته امداد را در شهرستانهای عسلویه، بوشهر، تنگستان و دیر را به عنوان پنجمین برنامه کمیته امداد در هفته دولت اعلام کرد و اظهار داشت: بنا بر ضرورت فرهنگی سازی خیر و احسان و مردمی سازی این امر مهم، مراکز نیکوکاری به عنونا یک بازوی توانمند کمیته امداد و زیر نظارت این نهاد شروع به فعالیت و همکاری خواهند کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود ۳۷ هزار خانوار، با جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند، که در طول سال از کمک ها و خدمات مختلف این نهاد بهره مند می شوند.