محسن صادقزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به این پرسش که "چند درصد ترکیب ماهان در مسابقات باشگاههای آسیا ملیپوش خواهد بود"؟ پاسخ داد و اظهارداشت: حضور ماهان در مسابقات باشگاههای آسیا جنبه ملی دارد و به همین دلیل میخواهیم از بهترینها در این مسابقات استفاده کنیم. هنوز وضعیت یکی دو بازیکن به صورت صد در صد مشخص نشده است ضمن اینکه صمد هم که حضورش در هر تیمی به نوعی تضمین کننده است را در اختیار نخواهیم داشت. اما از آنجا که حضور ماهان در این رقابتها جنبه ملی دارد میخواهیم از بهترینها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه حدادی، آفاق و کامرانی از گزینههای مورد نظر برای همراهی فولاد ماهان در مسابقات باشگاههای آسیا به عنوان بازیکن کمکی هستند، اظهار داشت: البته حامد سهرابنژاد هم یکی از گزینههای مورد نظر بود که یک صحبت ضمنی هم با او داشتم اما تماس من با این بازیکن خیلی دیر انجام شد و به همین دلیل نتوانستم موافقت او را جلب کنم. در واقع اشکال از من بود که سهرابنژاد نمیتواند ما را همراهی کند.
سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان ادامه داد: ظرف امروز و فردا بازیکنان ملیپوشی که برای مسابقات باشگاههای آسیا در اختیار خواهیم داشت، مشخص خواهند شد. احتمالا حداقل 50 درصد ترکیب تیم در این رقابتها را بازیکنان ملیپوش تشکیل خواهند داد.
"در حین مذاکره با بازیکنان کمکی مورد نظر برای همراهی ماهان در مسابقات باشگاههای آسیا، صحبتی هم برای حضور در لیگ برتر شده است"؟، وی به این پرسش پاسخ منفی داد و تصریح کرد: تمام مذاکرات صرفا برای مسابقات باشگاههای آسیا بود. در واقع به دلیل اینکه هنوز وضعیت سهمیههای ملی مشخص نشده نمیتوانیم مذاکره جدی با بازیکنی داشته باشیم.
صادقزاده با بیان اینکه تمرینات این تیم از 5 مردادماه آغاز شد، خاطرنشان کرد: چندی پیش ترکیب 24 نفره خود را برای شرکت در مسابقات باشگاههای آسیا به کمیته برگزاری مسابقات معرفی کردیم و طی چند روز آینده هم ترکیب 12 نفره تیم مشخص میشود. قرار بود از روز شنبه هم با حضور بازیکنان کمکی و دیگر بازیکنان تیم تمریناتمان را پیگیری کنیم اما به خاطر نامشخص بودن وضعیت برخی بازیکنان احتمالا از اواخر هفته ترکیب کامل تیم برای پیگیری تمرینات را در اختیار خواهیم داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامههای تمرینی ماهان تا زمان اعزام به محل مسابقات باشگاههای آسیا مشخص است. اگر قرار باشد چیزی خارج از برنامه تمرینی تصویب شده اضافه شود از طریق باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان با تاکید بر اینکه در این مقطع زمانی فولاد نمایندهای برای دفاع از اعتبار بسکتبال ایران در آسیاست، گفت: هدف گذاری ما قهرمانی در مسابقات باشگاههای آسیاست و به همین دلیل با تمام قدرت در این پیکارها شرکت میکنیم اما اینکه بتوانیم به هدفمان برسیم بستگی به عملکردمان خواهد داشت.
وی در مورد تیمهای شرکت کننده در مسابقات باشگاههای آسیا یادآور شد: هنوز در مورد تعداد و نام تیمهای شرکت کننده در این رقابتها اطلاع رسانی دقیقی به ما نشده است اما روز گذشته مطلع شدم که علاوه بر ایران، حضور نمایندگان اردن، سوریه، فیلیپین، عراق، قطر، هند و یک تیم از چین یا چینتایپه هم تا حد زیادی قطعی است.
صادقزاده در پایان گفت: مدیریت باشگاه روی استفاده از حامد حدادی در مسابقات باشگاههای آسیا تاکید زیادی داشت و تا حد زیادی هم در مذاکرات انجام شده با این بازیکن به نتیجه رسیدیم. خوشحالم بازیکنی مانند حدادی با جایگاهی که در حد فوق ستاره بسکتبال آسیا دارد و در لیگ آمریکا هم بازی کرده است، بسیار محترمانه پاسخگوی ما بود. این بازیکن پیش از سفر به آمریکا اعلام کرد که اگر شرایط مهیا باشد با ما همکاری خواهد کرد. ای کاش همه بازیکنان این گونه باشند و برخورد حرفهای داشته باشند. اینکه بازیکنان در هر شرایطی پاسخگو باشند و حتی "نه" گفتن را هم به راحتی انجام دهند جزو رفتارهای حرفهای است.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا از 21 شهریورماه در اردن آغاز میشود.
