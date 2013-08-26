به گزارش خبرنگار مهر، با خروج نام رسول خطیبی از فهرست بازیکنان تیم گسترش فولاد تبریز، مسئولان این باشگاه در تلاش هستند تا یک بازیکن خارجی را در پست مهاجم به خدمت گیرند که در این باره رایزنی‌هایی برای جذب یک بازیکن ملی‌پوش کویتی صورت گرفته است.

عبدالرزاق میراب، در این باره به خبرنگار مهر گفت: گفتگوهای خوبی با مدیر برنامه‌های مهاجم کویتی داشتیم. اسم این بازیکن السلیمی است که در تیم زیر 23 سال کویت بازی می‌کند. قرار است تا عصر امروز او پاسخ نهایی را به ما بدهد و پس از آن در تست‌های فنی باشگاه نیز شرکت کند تا در صورت تایید خطیبی با او قرارداد منعقد کنیم.

وی درباره بازیکن بلژیکی که در تمرینات گسترش فولاد حضور داشت نیز اظهار داشت: این بازیکن سطح خیلی بالایی نداشت و به کشورش باز می‌گردد. ما بازیکن خارجی می‌خواهیم که خیلی بهتر از داخلی باشد. ضمن اینکه در مجموع دو بازیکن در پست‌های مهاجم و دفاع راست را به خدمت خواهیم گرفت.