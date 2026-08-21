به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای متقاضی آزمون سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ و با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار متقاضی در آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو –معلم سال ۱۴۰۵ شرکت کردند، افزود: این آزمون در شرایط حساس و خطیر کنونی کشور در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه در ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی در ۴۱۵ شهرستان به عنوان مهمترین رویداد علمی ملی مهم و سرنوشت‌ساز با موفقیت کامل برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان برگزاری این آزمون‌ها از همراهی و همدلی متقاضیان آزمون و زحمات صادقانه مسئولان و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، شورای امنیت کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادگستری‌های سراسر کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت کشور، پلیس فتا، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران و فرمانداران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اورژانس کشور، شرکت توانیر، سازمان آتش‌نشانی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، خبرگزاری‌ها، درگاه‌های خبری، روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت واحد اتوبوسرانی و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی که به نحوی از ثبت‌نام تا برگزاری آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو –معلم سال ۱۴۰۵ در قالب شبکه ملی و زیر شبکه‌های استانی اجرا و حفاظت آزمون مشارکت داشته و سازمان سنجش آموزش کشور را یاری کردند، تقدیر و تشکر کرد.