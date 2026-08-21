هدف اصلی ملت ایران نابودی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا یعنی انسان در وجود خود قدرتی معنوی ایجاد کند که بتواند در برابر خواهش‌های نفسانی مقاومت کند؛ خواهش‌هایی که ممکن است به دست، پا، چشم، گوش، قلب، اندیشه و حتی روح انسان مربوط باشد.

وی افزود: گناه انسان را از مقام رحمانیت پروردگار دور کرده و به سوی غضب الهی می‌کشاند و می‌تواند انسان را از جایگاه «اعلی علیین» به «اسفل السافلین» تنزل دهد؛ بنابراین همه باید بیش از آنکه به انجام کارهای خوب فکر کنند، مراقب ترک گناه باشند.

گناه می‌تواند آثار اعمال نیک را از بین ببرد

امام جمعه تبریز با تشبیه اعمال نیک بدون ترک گناه به پر کردن کیسه‌ای سوراخ، گفت: ممکن است انسان نماز بخواند، روزه بگیرد، جهاد کند، خمس و زکات بپردازد، به حج برود و اهل احسان و انفاق باشد، اما همزمان مرتکب گناه شود؛ در چنین شرایطی اعمال نیک او مانند گندمی است که در کیسه‌ای سوراخ ریخته می‌شود و چیزی در آن باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: اگر انسان نماز و روزه داشته باشد و کار خیر انجام دهد اما احساس کند حال معنوی ندارد، در نماز توجه قلبی ندارد و در زیارت و توسل نمی‌تواند تمرکز لازم را داشته باشد، باید بداند که مشکلی در وجود او وجود دارد و گناه اجازه نمی‌دهد نورانیت اعمال صالح در وجودش باقی بماند.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت توبه و رعایت حق‌الناس افزود: میزان و معیار قبولی اعمال، تقواست و هیچ راهی برای رسیدن انسان به کمال جز توجه به فرمان خدا، ترک گناه، توبه از خطاها و رعایت حقوق مردم وجود ندارد.

انتظار فرج یعنی امیدواری و حرکت در مسیر گشایش

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، هفته وحدت و مناسبت‌های مرتبط با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، به روایت «أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِی انْتِظَارُ الْفَرَجِ» اشاره کرد و گفت: بهترین اعمال امت پیامبر (ص) انتظار فرج است.

وی با بیان اینکه فرج به معنای گشایش و خروج از سختی‌هاست، افزود: انتظار فرج در یک معنای عمومی یعنی انسان همواره امیدوار باشد؛ بیمار به بهبودی خود امید داشته باشد، فرد گرفتار مشکلات اقتصادی ناامید نشود و جامعه نیز با وجود مشکلات، امید خود را به حل مسائل از دست ندهد.

امام جمعه تبریز ادامه داد: ناامیدی از صفات بسیار بد است. انسانی که تصور کند بیماری او درمان نمی‌شود، مشکلات اقتصادی پایان‌ناپذیر است یا مسائل جامعه هیچ‌گاه حل نخواهد شد، عملاً خود را از حرکت و تلاش بازمی‌دارد؛ در حالی که امید به انسان انگیزه حرکت و تلاش می‌دهد.

مطهری‌اصل با اشاره به آیه «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» خاطرنشان کرد: انتظار فرج یعنی باور داشته باشیم که سختی‌ها به آسانی و بدبختی‌ها به خوشبختی تبدیل خواهد شد؛ اما مصداق کامل و اکمل انتظار فرج، انتظار ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است.

ولایت، محور و اساس سایر ارکان دین است

وی در ادامه با اشاره به روایت «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ» اظهار کرد: اسلام بر پنج پایه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت استوار است؛ نماز ارتباط انسان با خدا، زکات ارتباط با جامعه اسلامی، روزه ارتباط انسان با جسم و روح خود، حج ارتباط با جهان اسلام و ولایت نیز ریشه محبت، عشق و امامت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه ولایت افزود: در این روایت تصریح شده است که به هیچ چیزی مانند ولایت دعوت نشده و چهار رکن دیگر در حقیقت با ولایت معنا و جهت پیدا می‌کنند.

وی گفت: امام واسطه میان حضرت احدیت و مردم است و می‌داند نماز چگونه باید اقامه شود تا انسان را هدایت کند و حج چگونه باید برگزار شود تا امت اسلامی را به وحدت برساند؛ بنابراین امامت و ولایت مسیر صحیح سایر عبادات و اعمال دینی را مشخص می‌کند.

انتظار واقعی تنها با اعتقاد قلبی محقق نمی‌شود

مطهری‌اصل با طرح این پرسش که آیا صرف اعتقاد به امامت حضرت ولی‌عصر (عج) برای تحقق انتظار کافی است، گفت: اگر می‌خواهیم منتظر واقعی باشیم، باید چهار اقدام اساسی شامل توسل، تأسّی، تواصی و تجهیز را در زندگی خود دنبال کنیم.

وی در تشریح نخستین وظیفه منتظران اظهار کرد: توسل یعنی در مشکلات از اهل‌بیت (ع) کمک بخواهیم. امام رضا (ع) فرمودند هرگاه گرفتار سختی شدید، از ما یاری بخواهید؛ این مشکلات می‌تواند شخصی، خانوادگی، اجتماعی یا حتی بین‌المللی باشد.

امام جمعه تبریز با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی، در حالی که دشمن از حمایت قدرت‌های بزرگ، تجهیزات نظامی، هواپیماها، آواکس‌ها و سلاح‌های شیمیایی برخوردار بود، جوانان ایرانی با امکانات محدود در برابر دشمن ایستادند و یکی از عوامل مهم این مقاومت، توسل و ارتباط معنوی رزمندگان با اهل‌بیت (ع) بود.

وی تأسّی و پیروی از اهل‌بیت (ع) را دومین وظیفه منتظران دانست و گفت: تنها توسل، عزاداری و اظهار محبت کافی نیست، بلکه باید به سخنان اهل‌بیت (ع) عمل کنیم؛ شیعه کسی است که در رفتار و زندگی خود پیرو اهل‌بیت باشد.

مطهری‌اصل ادامه داد: سومین وظیفه، تواصی یعنی سفارش متقابل به حق و صبر است. مؤمنان باید یار و یاور یکدیگر باشند؛ ثروتمندان به نیازمندان کمک کنند، افراد آگاه به دیگران آموزش دهند و هر کس در حد توان خود در خدمت جامعه باشد.

وی چهارمین وظیفه را تجهیز و آماده‌سازی عنوان کرد و گفت: جامعه منتظر باید خود را از نظر توانمندی و آمادگی به جایگاهی برساند که در برابر ظلم و سلطه دشمنان ایستادگی کند.

جامعه منتظر باید در برابر ظلم قدرتمند باشد

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مفهوم آمادگی در آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» اظهار کرد: ظهور زمانی محقق می‌شود که یاران حضرت ولی‌عصر (عج) از چنان قدرت و آمادگی برخوردار باشند که هیچ ظالمی نتواند به ایشان تعرض یا زورگویی کند.

وی افزود: اگر امروز در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، در حقیقت نشان داده‌ایم که در صورت ظهور حضرت، توان دفاع از ایشان و مقابله با قدرت‌های ظالم را داریم.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مردم ایران، آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه مردم تبریز در مراسم‌های عزاداری محرم و صفر، چهلم تدفین رهبرشهید و برنامه‌های سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) قدردانی کرد.

دولت و مردم در مدیریت مصرف انرژی مسئولیت دارند

وی در ادامه با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: موضوع مدیریت مصرف برق، گاز و به‌ویژه بنزین باید جدی گرفته شود و برای حل مشکلات موجود، هم دولت و هم مردم باید مسئولیت خود را انجام دهند.

مطهری‌اصل با اشاره به کسری روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف خودروها تأکید کرد و گفت: خودروسازان باید خودروهای کم‌مصرف تولید کنند و مصرف سوخت خودروها کاهش یابد؛ چرا که حتی کاهش یک لیتر از مصرف سوخت خودروها می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند.

وی توسعه خودروهای گازسوز و فراهم کردن شرایط آسان و کم‌هزینه برای استفاده از این خودروها را از دیگر راهکارها دانست و افزود: مدیریت مصرف نباید تنها با افزایش قیمت و فشار بر مردم دنبال شود.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: مردم نیز در حد امکان باید در کاهش مصرف مشارکت کنند و برای مسیرهای کوتاه از پیاده‌روی استفاده کنند تا نیاز کشور به واردات بنزین با هزینه‌های سنگین کاهش یابد.

تسهیل ازدواج جوانان باید در اولویت پرداخت تسهیلات باشد

مطهری‌اصل با اشاره به سالگرد ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) گفت: این ازدواج مبارک الگویی برای جامعه اسلامی است و باید از سادگی و برکات آن درس گرفت.

وی تأکید کرد: دولت باید امکانات لازم برای ازدواج جوانان را فراهم کند و در پرداخت تسهیلات، ازدواج و مسکن باید در اولویت قرار گیرد و وام‌های مربوط به این حوزه‌ها با سرعت بیشتری پرداخت شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: بخشی از آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی ریشه در فراهم نبودن شرایط ازدواج دارد و مردم نیز باید با ساده‌زیستی و پرهیز از هزینه‌های سنگین و تشریفاتی، زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند.

مسئولان علت نارضایتی عمومی را آسیب‌شناسی کنند

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: ما همواره از دولت حمایت کرده و می‌کنیم و خدمات گسترده‌ای نیز از ابتدای انقلاب در کشور انجام شده است؛ اما مسئولان باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند.

مطهری‌اصل گفت: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری کشور، دستاوردهای مهم در حوزه موشکی، مدرسه‌سازی، راه‌سازی، پالایشگاه‌ها و فرودگاه‌ها و کسب رتبه‌های برتر در برخی حوزه‌های علمی، چرا همچنان بخشی از مردم احساس رضایت کافی ندارند؟

وی افزود: این مسئله باید فارغ از نگاه‌های جناحی و سیاسی به‌صورت دقیق بررسی و آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود چرا دستاوردهای کشور نتوانسته است به همان میزان در احساس رضایت عمومی مردم انعکاس پیدا کند.

پزشکان سرمایه اعتماد مردم را حفظ کنند

امام جمعه تبریز با گرامیداشت روز پزشک و یاد حکیم ابوعلی سینا اظهار کرد: علم پزشکی جایگاه ارزشمندی دارد و امروز کشور در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به تولید بخش عمده داروهای مورد نیاز کشور در داخل و انجام جراحی‌های پیچیده در مراکز درمانی ایران گفت: جامعه پزشکی باید قدر سرمایه بزرگی همچون اعتماد مردم را بداند و اجازه ندهد مسائل مادی و مالی بر این اعتماد سایه بیندازد.

مطهری‌اصل خطاب به پزشکان افزود: دعای خیر بیماران و رضایت خداوند ارزشمندتر از درآمدهای دنیوی است و جامعه پزشکی باید این سرمایه معنوی و اجتماعی را حفظ کند.

وی درباره موضوع مطرح‌شده در هفته گذشته پیرامون سخنان مربوط به ساحت مقدس امام رضا (ع) نیز گفت: شأن امام جمعه ورود به جزئیات بودجه و مسائل اجرایی از این دست نیست، اما خطوط قرمز مشخص هستند و شامل اسلام، ولایت، توحید، احکام قرآن و همچنین حفظ نظام و تبعیت از ولایت می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی افزود: هرگاه احساس شود به این اصول خدشه‌ای وارد شده است، از باب امر به معروف و نهی از منکر باید با آن برخورد شود؛ اما با توجه به اینکه فرد مورد اشاره عذرخواهی کرده و اعلام کرده است که منظورش آن نبوده، موضوع از نظر ما تمام شده است.

وی تأکید کرد: امروز اولویت کشور وحدت، ایستادگی و غلبه بر دشمنان است و ضرورتی ندارد این موضوعات در فضای مجازی همچنان ادامه پیدا کند.

دشمن به دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم است

مطهری‌اصل با بیان اینکه دشمن امروز در دو جبهه اصلی فعالیت می‌کند، نخستین هدف را تضعیف تاب‌آوری مردم دانست و گفت: دشمنان متوجه شده‌اند که پیوند مردم و نیروهای مسلح، عامل قدرت و شکست‌ناپذیری کشور است؛ از این رو با ایجاد تفرقه، شایعه‌پراکنی و برجسته کردن مشکلات اقتصادی و گرانی درصدد ایجاد ناامیدی در جامعه هستند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید با نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم، اجازه ندهند فشارهای اقتصادی به عاملی برای تضعیف روحیه مردم تبدیل شود.

امام جمعه تبریز دومین هدف دشمن را تضعیف روحیه ایستادگی و مطالبه‌گری مردم عنوان کرد و افزود: مطالبه اصلی ملت ایران فراتر از مسائل خرد است و مردم در برابر جنایات و سیاست‌های استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ایستادگی کرده‌اند.

هدف دشمن، ایجاد اختلاف میان ملت‌های اسلامی است

وی با اشاره به سابقه سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قدرت‌های استعماری اظهار کرد: دشمنان تلاش کرده‌اند میان شیعه و سنی و حتی در درون جوامع شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند و با تفرقه‌افکنی، قدرت امت اسلامی را کاهش دهند.

مطهری‌اصل افزود: حمایت مردم ایران از ملت‌های لبنان، فلسطین و سوریه نیز همواره با فشارها و توطئه‌های دشمنان مواجه شده است، اما هدف ملت ایران باید در سطحی فراتر از مسائل مقطعی دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی و حضور آمریکا در منطقه گفت: هدف اصلی، مقابله با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه است و مسئولانی که در این مسیر و در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند، مورد حمایت مردم خواهند بود.

وی تأکید کرد: روش و شیوه تحقق این هدف باید بر اساس نظر و تدابیر رهبر معظم انقلاب دنبال شود و همه مسئولان باید در همین چارچوب حرکت کنند.

مطهری‌اصل افزود: با توجه به حوادث و شهادت‌هایی که در کشور رخ داده است، نباید به اهداف کوچک‌تر بسنده کرد؛ بلکه باید آرمان‌ها و اهداف اساسی مورد نظر مردم و رهبری را دنبال کرد.

فضای مجازی باید در خدمت وحدت و تقویت روحیه مقاومت باشد

وی در پایان از جوانان، علما و فعالان فضای مجازی که به گفته وی با تحلیل‌های منصفانه و مواضع انقلابی در این عرصه فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای در فضای مجازی جریان دارد و فعالان این عرصه باید مراقب باشند در عین بیان مواضع خود، به وحدت مقدس جامعه آسیب وارد نکنند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: از همه کسانی که در فضای مجازی سخنان خوب و انقلابی مطرح می‌کنند و در عین حال وحدت جامعه را حفظ می‌کنند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این ظرفیت در مسیر تقویت روحیه مقاومت و انسجام ملی مورد استفاده قرار گیرد.