به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی، پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از سایت تجمیع کارگاههای ضایعاتی در کیلومتر ۱۱ محور کرمان - زرند، بر تسریع در اجرای طرح ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی و تکمیل زیرساختهای این سایت تاکید کرد.
وی با اشاره به کند بودن روند اجرای پروژه، گفت: تسریع در اجرای طرح و فراهم کردن زیرساختهای لازم از جمله آب و برق، از ضرورتهای ساماندهی کارگاههای ضایعاتی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
این مقام قضایی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و اداره کارگاههای ضایعاتی میتواند به تسریع اجرای طرح کمک کند، اما این واگذاری باید با نظارت مستمر شهرداری انجام شود تا ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار، منافع حاصل از این فعالیتها در مسیر توسعه و آبادانی شهر قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، تجهیز سایت و کارگاههای ضایعاتی به سامانه کامل پایش تصویری را از دیگر الزامات این طرح عنوان کرد و گفت: ایجاد نظارت موثر بر فعالیت کارگاهها و کنترل دقیق فرآیند خرید و فروش ضایعات، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مرتبط با سرقت و شناسایی اموال مشکوک دارد.
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار ضایعات صرفاً یک موضوع خدمات شهری نیست، اظهارداشت: این موضوع ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و پیشگیرانه دارد و ساماندهی آن میتواند ضمن ارتقای نظم شهری، زمینه فعالیت قانونمند و شفاف فعالان این حوزه را فراهم کند.
قدیمی، با اشاره به ارتباط میان بازار ضایعات غیرمجاز و سرقت، گفت: در رویکرد پیشگیرانه، توجه به حلقههای مختلف زنجیره وقوع جرم اهمیت دارد و ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، به ویژه در خصوص اقلامی مانند سیم و تجهیزات برق، میتواند در کاهش زمینههای وقوع سرقت موثر باشد.
وی تاکید کرد: برخورد با سارقان به تنهایی نمیتواند به پیشگیری پایدار از سرقت منجر شود و لازم است در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، ساماندهی بازار ضایعات و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز نیز به صورت مستمر دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان همچنین بر تقویت گشتهای مشترک، هماهنگی میان شهرداری، فراجا و دستگاههای مرتبط، نظارت بر فعالیت کارگاههای غیرمجاز و پیگیری اجرای مصوبات تاکید کرد و افزود: همکاری همه دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیت شورای شهر، بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد میتواند روند اجرای طرح را شتاب بخشد.
قدیمی، با اشاره به ظرفیت اقتصادی حوزه ضایعات گفت: ساماندهی این فعالیتها میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش و جلوگیری از خروج مواد اولیه از استان را فراهم کند و از این رو لازم است موضوع با نگاه اقتصادی، اجتماعی و پیشگیرانه به صورت همزمان دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت صیانت از اموال بیتالمال و جلوگیری از خروج اموال قابل استفاده دستگاههای دولتی تحت عنوان ضایعات تاکید کرد و گفت: دستگاههای دولتی باید سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف اموال مازاد و ضایعات خود داشته باشند تا این اقلام در چارچوب ضوابط قانونی و از مسیرهای شفاف به چرخه بازیافت وارد شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر تداوم پیگیری طرح ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی تا حصول نتیجه تاکید کرد و گفت: هدف اصلی، ایجاد یک نظام سامان یافته، شفاف و قابل نظارت در حوزه ضایعات و استفاده از ظرفیتهای آن در جهت ارتقای نظم شهری، پیشگیری از جرم، ایجاد اشتغال و حفظ سرمایههای استان کرمان است.
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