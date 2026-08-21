به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چرام، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، به تبیین راهبردهای امام حسن عسکری (ع) در آستانه عصر غیبت پرداخت و اظهار کرد: دوران کوتاه امامت حضرت عسکری (ع)، دوره انتقال از عصر حضور به عصر غیبت بود و ایشان با برنامه‌ریزی دقیق، فرهنگ مهدویت را برای شیعیان تثبیت کردند.

وی با اشاره به روایت امام حسن عسکری (ع) افزود: کسی که حق را رها کند، هرچقدر هم عزیز باشد، ذلیل می‌شود و کسی که با حق همراه شود، هرچقدر هم ذلیل باشد، عزیز می‌گردد.

امام جمعه چرام با بیان اینکه امام حسن عسکری (ع) برای دوران غیبت دو راهبرد اساسی معرفی کردند، گفت: استقامت و ثبات در اعتقاد به امامت حضرت مهدی (عج) و دعا برای تعجیل در فرج، از مهم‌ترین راهکارهای رهایی از هلاکت در دوران غیبت است.

افشار با تأکید بر نقش امید در فرهنگ مهدویت تصریح کرد: جامعه تشیع تنها به گذشته خود متکی نیست، بلکه چشم به آینده دارد و اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را سرشار از نور امید می‌کند؛ امیدی که وعده‌ای تضمین‌شده و تخلّف‌ناپذیر الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طراحی نقشه جدید دشمن در جنگ اقتصادی و سپس نظامی، بر ضرورت اقدامات چندگانه برای خنثی‌سازی این تهدیدات تأکید کرد.

امام جمعه چرام گفت: امروز یکی از بزرگ‌ترین جهادها، جهاد صرفه‌جویی است؛ به‌ویژه در حوزه بنزین، برق، گاز و کالاهای اساسی که این موضوع یک ضرورت دینی، عقلانی و ملی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام ملی برای مقابله با نقشه‌های دشمن اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف‌های اجتماعی است و برای مقابله با آشوب‌آفرینی و فشارهای دشمن، باید با تمام وجود ضرورت همدلی و اتحاد را باور کنیم.

حجت الاسلام افشار افزود: همه نهادهای مسئول، به‌ویژه دولت، باید در موضوعات اقتصادی به مثابه یک ستاد جنگی عمل کنند و با برنامه‌ریزی و هماهنگی، برای کاهش آثار فشارهای اقتصادی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن اقدام کنند.

امام جمعه چرام با اشاره به روز صنعت دفاعی و گرامیداشت یاد دانشمندان شهید، به‌ویژه شهید محسن فخری‌زاده، خاطرنشان کرد: دانشمندان ایران اسلامی با توکل بر خدا، روحیه خودباوری و خوداتکایی ملی، امنیت و پیشرفت کشور را محقق کردند.

حجت الاسلام افشار گفت: دشمن در سال گذشته با عنایت الهی شکست خورد و از این به بعد نیز شکست خواهد خورد و صبر، ایستادگی، تاب‌آوری و حفظ روحیه، رمز موفقیت کشور در ادامه این مسیر است.

وی در پایان تأکید کرد: باید با باور به توانایی‌های کشور و حفظ روحیه ایستادگی، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم و باور داشته باشیم که انتهای این راه، عزت و سربلندی برای کشور خواهد بود.