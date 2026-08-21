علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای محدودیت ترافیکی در محور کندوان، تردد در مسیر جنوب به شمال متوقف شده و این محور به صورت یکطرفه در حال خدماترسانی به کاربران جادهای است.
وی افزود: هماکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدودههای سیاهبیشه تا میشلال سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: در محدوده سرایی چایان نیز حجم تردد خودروها سنگین است.
صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: تردد در دیگر راههای مازندران در حال حاضر عادی و روان جریان دارد.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع پیدا کنند.
نظر شما