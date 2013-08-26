به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دفترمشقهای شکرستان، صبح امروز دوشنبه چهارم شهریور ماه با حضور محمد سرشار رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان و محسن مومنی رئیس حوزه هنری در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم و پس از سخنرانی محمد سرشار، مرتضی احمدی بازیگر و دوبلور پیشکسوت و از صداپیشگان مجموعه انیمیشن شکرستان در سخنانی اظهار داشت: من از کار کردن در مجموعه شکرستان به معنی واقعی لذت بردم. وقتی برای اولین بار توسط سرکار خانم رخ صفت برای دوبلوری در این مجموعه دعوت شدم، فکر نمیکردم که در ایران کارتون و انیمیشن بتواند کاری از پیش ببرد. من نخست از سر سیری به استودیوی این کار رفتم و پشت میز دوبله نشستم. فکر میکردم چیزی هست که میگویم و پولم را میگیرم و میروم.
وی ادامه داد: ما یک دوبلور داریم و یک گوینده. گوینده تنها متن را میخواند، اما دوبلور اول نوشته را برای خودش میخواند تا ببیند در دهانش میچرخد یا نه. بعد باید متوجه تصویر آن کار بشود و با آن ارتباط بگیرد. در شکرستان من حس میکردم که خودم در حال صحبت کردنم و انگار دارم با مردم عادی صحبت میکنم. هرچه کار بیشتر لو رفت، بیشتر کارگردان و فیلمبرداری آن را پسندیدم و حس کردم این کار با فیلمهای کیلویی مشابه که به بازار میآید و دوبله میشود، متفاوت است.
احمدی افزود: من به این کار دل بستم. با گروه دوبله حتی از یک اشتباه هم نگذشتیم و حتی یک آکسان را هم عوضی نگذاشتیم؛ چون میدانستیم که گروه جوان سازنده آن با چه سختی و مشقت و محدودیتی آن کار را ساختند و به خاطر ساختنش من دست آنها را میبوسم.
وی تاکید کرد: باور دارم بعد از انیمیشن پینوکیو، شکرستان بهترین و ماندگارترین انیمیشنی است که در ایران به نمایش در آمده است. در سالهای قل از انقلاب وقتی اثری برای دوبله میآمد، دوبلورها که آن را میدیدند به سرمایهگذار میگفتند که این فیلم بفروش هست یا نه؛ من هم با همان تجربه امروز این جمله را گفتم.
این صداپیشه ادامه داد: نمیتوانم تاسف خودم را از این موضوع پنهان کنم که چرا ساخت این مجموعه دچار توقف شد و ادامه نیافت. شما حتماً تلویزیونهای خارجی را دیدهاید. میدانید که یک سریالی مانند حریم سلطان که پر از دروغ و اشتباه است، هنوز نیز در حال ساخته شدن و پخش شدن است. مگر ما در کشور قصه کم داریم و مگر همین جوانها نبودند که کاری مثل شکرستان را تولید کردند؟ چرا نباید این اثر چند سال روی آنتن باشد؟ همه مسئولان باید دست در دست هم بدهند تا این مجموعه خاک نخورد.
وی در پایان گفت: همه هنرپیشهها وقتی به مرز 80 تا 90 سالگی میرسند دیگر نمیتوانند شهرت پیدا کنند. من اما در مرز 90 سالگی با صداپیشگی در شکرستان شهرتم چندین برابر شد. این را میگویم تا حوزه هنری بداند که چقدر این اثر در میان مردم نفوذ کرده است.
در ادامه این مراسم محسن مومنی با تقدیم لوح یادبودی از مرتضی احمدی تقدیر کرد.
شکرستانیها به سینما میروند
در ادامه این مراسم، سیدمسعود صفوی تهیهکننده مجموعه شکرستان نیز در سخنانی اظهار داشت: انتشار دفتر مشقهای شکرستان و اینکه میبینم از این به بعد کودکان در این دفاتر مینویسند و نقاشی میکنند، شادی عمیقی برای من دارد که بسیار حس برانگیز و غیر قابل توصیف است.
وی در ادامه با اعلام اینکه قسمتهای تازه این انیمیشن نیز در حال ساخت است، اظهار داشت: فیلم سینمایی شکرستان نیز در حال برنامهریزی برای ساخت قرار گرفته است.
همچنین حدیدی، مسئول شرکت تولید نوشت افزار آزاده در این مراسم و در سخنانی اظهار داشت: پیش از این مراسم در نمایشگاهی که به منظور فروش لوازمالتحریر برپا شد، دیدم که کودکان ایرانی دفاتر طرح شکرستان را بر سایر دفاتر حتی با برندهای مرغوبتر ترجیح میدهند که مایه خوشحالی بسیاری است و نشان از این دارد که فرهنگ تولید ملی در این زمینه در حال اجرایی شدن است.
وی اظهار امیدواری کرد، در سال آینده دیگر برندهای لوازم التحریر شکرستان را نیز به دانشآموزان ایرانی معرفی کند.
