به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر وزیر بهداشت به آذربایجان غربی در نشستی در استانداری اظهارداشت: 20 ميليون نفر از جمعيت شرق كشور تركيه، 1 ميليون نفر از جمعيت نخجوان، 4 ميليون نفر از جمعيت شمال عراق و 3 ميليون نفر از جمعيت كشور ارمنستان تمايل دارند براي درمان به ايران سفر كنند.

وی با اشاره به هم مرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق و نیز نزدیکی به ارمنستان افزود: این استان به ویژه ارومیه ظرفیت عظیمی برای توریسم درمانی دارد.

قاضی پور ادامه داد: سه پروژه بزرگ بيمارستاني در شهر اروميه وجود دارد كه مي‌تواند استان آذربايجان غربي را قطب درماني شمال غرب كشور كند.

وی اضافه کرد: متاسفانه به دليل كمبود اعتبار و تداخل اقدامات مديريتي این طرح ها متوقف مانده است كه اميدواريم دكتر هاشمي با تدابير لازم اين پروژه‌ها را راه‌اندازي كند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: استان آذربايجان غربي به دليل موقعيت جغرافيايي از پتانسيل‌هاي ويژه‌اي براي توسعه بهداشت و درمان در غرب كشور و كشورهاي هم جوار برخوردار است بنابراين سفر دكتر هاشمي در اين راستا از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود.

نادر قاضي‌پور يكي از نمايندگان مخالف دكتر سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي در جلسه راي اعتماد مجلس از اينكه وزير بهداشت اولين سفر رسمي كاري خود را به استان آذربايجان غربي انتخاب كرده است در جلسه استانداري اين استان از وي قدرداني كرد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اولین سفر استانی خود امروز به آذربایجان غربی سفر کرده است.