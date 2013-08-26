تخصیص 100 درصدی بودجه فرهنگی در وزارت بهداشت/ فضای پر نشاط ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی فرهنگ و توجه به این مقوله با توجه به تاثیر ژرفی که بر دانشجویان می گذارد، را جز دستورکارهای اصلی وزارت بهداشت دانست.

وی با بیان اینکه در کشور اسلامی ما هدف از آموزش دانشجویان تنها تربیت عالم نیست، اظهار داشت: مقدم بر تربیت تحصیلی و آموزش افراد انسانیت بوده و دانشگاهها بعنوان محل انسان پروری و انسان سازی مسئولیت و وظیفه ما را سنگین‌تر می کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: محصولات خروجی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توجه به اینکه در عرصه خدمت قرار می‌گیرند، با محصولات وزارت علوم متفاوت بوده که باید مد نظر باشد.

قاضی زاده اعلام کرد: بسیار متاسفم زمانی که در جلسه‌ای با حضور معاونان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی می‌بینیم که معاونان همه همت خود را در زمینه تدارکات و مشتقات آن صرف می‌کنند، در حالی که حرف اصلی در این جلسات، فرهنگ و توجه به امور فرهنگی باید باشد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 41 میلیارد ریال از بودجه مصوب وارد خزانه شده و در بهترین شرایط بیش از 50 درصد اعتبارات محقق نمی شود، اظهار امیدواری کرد: اگر 75 درصد از اعتبارات مصوب تخصیص یابد، سهم فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی 100 درصد پرداخت می شود.

دولت تدبیر و امید نشاط در محیط دانشجویی را ایجاد می کند



قاضی‌زاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مصمم است نشاط را در محیط دانشجویی با تدبیر و اقدامات حساب شده افزایش دهد، گفت: متولیان کار فرهنگی با یک مجموعه پر انرژی تحت عنوان دانشگاه سر و کار داشته و اگر فضای نشاط در محیط دانشگاه وجود نداشته باشد، محصولات ما با اندک هجمه و باد از میدان به در رفته و مشخص نیست طعمه چه کسانی می شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: تا زمانی که معیشت، دارو، درمان و بهداشت جامعه با مشکل مواجه باشد، صحبت از کار فرهنگی بیهوده است، بنابراین سعی می‌کنیم به صورت متوازن در حمایت از این بخش تمام تلاش خود را انجام دهیم.



وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین ابزار مدیریتی معاونان دانشجویی دانشگاهها خوابگاههای دانشجویی است، ادامه داد: مالکیت خوابگاهها باید متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوده که در صورت فراهم نبودن شرایط و امکانات باید سیاست گذاری و مدیریت آنها توسط دانشگاه انجام و از برون سپاری خدمات پرهیز شود.

تفاوت فاحش سرانه وزارت بهداشت و علوم قابل قبول نیست

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نباید سرانه وزارت بهداشت با سرانه وزارت علوم تفاوت فاحش داشته باشد، افزود: همچنین وزارت علوم و آموزش و پرورش در استفاده از ظرفیت خیرین به خوبی عمل کرده که وزارت بهداشت نیز باید از ظرفیت کمکهای مردمی برای کمک به بیماران نیازمند و ... استفاده کند.

قاضی زاده همچنین از برنامه ریزی برای همکاری با بانکها برای اعطای وام‌های دانشجویی خبر داد و یاداور شد: شفاف بودن بودجه دانشجویی مهم است و بودجه فرهنگی و آموزشی نباید مخلوط باشند.