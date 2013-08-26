به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن قاضی زاده ظهر دوشنبه به همراه مسئولان آذربايجان غربي از بيمارستان 450 تختخوابي در دست ساخت شهيدبهشتي در اروميه که هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات کافی عملیات احداث آن نیمه تمام متوقف شده، بازدید کرد.

سيدحسن هاشمي به همراه معاون سياسي و رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي ضمن بازديد از روند ساخت اين مجموعه بيمارستاني در جريان چگونگي ساخت اين پروژه بزرگ بهداشتي و درماني قرار گرفت.

بنابراين گزارش پروژه ساخت بيمارستان 450 تختخوابي شهيد بهشتي اروميه از مصوبات طرح مهر ماندگار دولت دهم بوده و عملیات ساخت آن از سال 1390 در اروميه آغاز شده است.

براساس اين گزارش وزير بهداشت در ادامه از كلينيك ويژه سينا از مجموعه كلينيك‌هاي ويژه اقماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه بازديد كرد.

