عدم توجه به آسیب های حوزه بانوان موجب افزایش طلاق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طيبه اسماعيلي يكتا دراین رابطه گفت: این آسیب ها که توسط تعدادی از بانوان فرهیخته و فعال استان رصد شده است باید مورد توجه جدی قرار گرفته و از بروز آسیب های بیشتر از آن جلوگیری شود.

وی گفت: در حال حاضر عـدم كنترل فروشگاه هاي عرضه لباس هـاي زنانـه كه هـر روز شاهد عرضه لباس هاي بسيار زننده و دور از شأن نظام مقـدس جمهـوري اسـلامي در آنها هستیم از جمله آسيب هاي شناسايي شده در حوزه بانوان است.

وی گفت: بي توجهي به ملاك هاي انتخاب يك همسر خوب، اعتياد همسران،عدم آموزش هاي لازم و ضروري قبل از ازدواج، تعجيل درانتخاب،عدم شناخت كافي و دخالت هاي بي مورد پدران و مادران و عدم آشنايي اكثر بانوان باحقوق اوليه فردي، اجتماعي و حقوقي از مهمترين دلايل افزايش آمار طلاق در استان است.

اسماعیلي اظهار داشت: پايين بودن سطح آگاهي و سواد بانوان استان، اعتياد بانوان وحتي كودكان، ازدواج هاي ثبت نشده و فرزندان فاقد شناسنامه از جمله عوامل مهم ديگر در بروز طلاق است.

مسئول امور بانوان اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان با اشاره به ورود بي حساب و كتاب محصولات مبتذل از طریق مرزهاي استان و در پاره ای از اوقات به صورت رایگان باید جلوگیری و برخورد شود.