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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

فرافکنی مرکل و کامرون در آستانه حمله نظامی احتمالی به سوریه

فرافکنی مرکل و کامرون در آستانه حمله نظامی احتمالی به سوریه

صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس در یک تماس تلفنی مدعی مجازات دولت بشار اسد به خاطر استفاده ازسلاح شیمیائی علیه شهروندان خود شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل" و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در یک تماس تلفنی مدعی شدند دولت بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیائی علیه شهروندان خود در حمله چهارشنبه گذشته در نزدیکی دمشق باید مجازات شود.

رهبران آلمان و انگلیس با طرح این ادعا که دولت بشار اسد نمی تواند از پیامدهای اقدام خود فرار کند، اعلام کردند: دولت سوریه نباید امیدوار به ادامه جنگی باشد که ناقض قوانین بین المللی است.

اظهارات کامرون درحالیست که در آستانه حمله نظامی احتمالی به سوریه، 70 نفر از نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس با طرح اقدام نظامی علیه این کشور مخالفت کردند.

کد مطلب 2125367

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