۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

ترکیه خواستار اجماع شورای امنیت سازمان ملل در قبال سوریه شد

وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با همتایان آمریکایی و انگلیسی خود خواستار اجماع شورای امنیت سازمان ملل در قبال سوریه شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد تریبون، "احمد داوود اوغلو" در تماس تلفنی با "جان کری" و "ویلیام هیگ" همتایان آمریکایی و انگلیسی تحولات سوریه را بررسی کردند.

وزیر خارجه ترکیه که کشورش به همراه عربستان سعودی و قطر از مخالفین سوری حمایت کرده است، در این تماس تلفنی خواستار برداشتن قدمهای فوری در سوریه به بهانه استفاده از تسلیحات شیمایی و جلوگیری از کشتار مردم در این کشور شد.

هیگ نیز اعلام کرد: هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا شورای امنیت سازمان ملل که در دو سال و نیم گذشته اقدام خاصی را در قبال سوریه انجام نداده است، وارد عمل شده و علیه این کشور قطعنامه صادر کند.

