مستحکم شدن پایه های توسعه بهداشت در میامی

دکتر محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع که مجوز بیمارستان میامی گرفته شده و الزامات ایجاد آن از جمله داروخانه مستقر شده ابراز داشت: امیدواریم تا زمانی که باقی الزامات تهیه می شود پروانه تغییر نام این مرکز درمانی به بیمارستان نیز از تهران صادر شود.

وی خاطر نشان کرد: از زمان اعلام تغییر نام مرکز درمانی میامی به بیمارستان مدتی می گذرد ولی پروانه آن صادر نشده اما مردم شهرستان میامی بدانند مسئولان به جد پیگیر این مسئله هستند و به زودی شاهد افتتاح بیمارستان میامی خواهند بود.

حضور یک دکتر متخصص به صورت شبانه روزی در میامی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه تا به حال متخصصین ما به طور درمانگاهی اینجا بوده اند یادآور شد: امروز موفق شده ایم یک متخصص را به عنوان شبانه روزی در این محل به صورت مستقر داشته باشیم.

اعرابی در ادامه با طرح این موضوع که نیروهایی که جذب شده اند عمدتا به چرخه کار آمده اند و از آنها استفاده می شود تاکید کرد: از آنجا که دولت جذب نیرو را بسته است و از سویی در دانشگاه مشکلاتی از نظر نیرو وجود دارد ولی نیرویی را که برای میامی در نظر گرفته ایم فقط برای این شهر است و به جای دیگر انتقال داده نمی شود.

خدمات بعد از عمل بیمارستان میامی هنوز فعال نیست

وی با اشاره به اینکه به دلیل نبود پزشکان متخصص در بیمارستان میامی فعلا بیماران تصادفی با امداد هوایی به شاهرود انتقال داده می شوند تصریح کرد: اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) میامی با تمام امکانات فعلا بلا استفاده مانده است و اگر اتاق عملی بخواهد راه اندازی شود نیاز به خدمات تخصصی ویژه بعد از عمل هم هست که باید تدابیر خوبی در این زمینه اندیشیده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود در خاتمه با طرح این سوال که اگر بیماری را به اتاق عمل این بیمارستان انتقال دهیم و بعد نیازمند تخت ویژه باشد چه باید بکنیم تاکید کرد: به همین خاطر است که ما نمی توانیم قدمی را برداریم که بعد از آن نتوانیم قدم بعدی را برداریم.