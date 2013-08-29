70 درصد معابر خاکی شهر خرم آباد آسفالت شد/ اجرای دو مرحله نهضت آسفالت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زنجی بیرانوند ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون بیش از 70 درصد معابر خاکی سطح شهر خرم آباد آسفالت شده است.

وی با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در شهر خرم آباد، بیان داشت: تا کنون نهضت آسفالت طی دو مرحله در شهر خرم آباد اجرا شده است.

رئیس شورای شهر خرم آباد با اشاره به سرانه فضای سبز شهر خرم آباد، تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر خرم آباد به ازای هر نفر 10 متر مربع است.

زنجی بیرانوند ادامه داد: این در حالیست که تا قبل از فعالیت شورای سوم شهر خرم آباد این میزان هفت مترمربع به ازای هر نفر بوده است.

وی تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیز سازمان خدمات شهری و عمرانی، ایجاد چهار ایستگاه آتش نشانی و ... را از دیگر اقدامات انجام شده طی این مدت عنوان کرد.

رئیس شورای شهر خرم آباد همچنین اجرای پروژه میدان بسیج، میدان امام حسین(ع)، زیرگذر پل حاجی، روگذر تقاطع غیر هم سطح اتوبان ولیعصر(عج)، ایجاد دریاچه بهشت، شهرک صنوف آلاینده، پارک بانوان و ... را از دیگر اقدامات انجام شده طی مدت فعالیت شورای شهر سوم دانست.