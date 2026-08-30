به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات عمرانی بدون مجوز در منطقه حفاظتشده بستانک با ورود بهموقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت متوقف شد و دو دستگاه ماشینآلات سنگین متعلق به یکی از دستگاههای اجرایی توقیف شدند.
سعید هرمزیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت با اعلام این خبر گفت: نیروهای یگان حفاظت این شهرستان در جریان گشت و پایش منطقه، متوجه فعالیت دو دستگاه بولدوزر و بیل مکانیکی در محدوده منطقه حفاظتشده بستانک شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد این ماشینآلات بدون اخذ مجوز از اداره حفاظت محیط زیست برای اجرای عملیات تعریض جاده و از بین بردن رستنیها و پوشش گیاهی منطقه به کار گرفته شدهاند.
هرمزیان ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت بهعنوان ضابطان دادگستری و پس از هماهنگی با مقام قضایی، عملیات انجامشده را متوقف و ماشینآلات را توقیف کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این زمینه اظهار کرد: پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
هرمزیان تأکید کرد: اجرای هرگونه عملیات عمرانی و طرحهای توسعهای در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، نیازمند رعایت ضوابط و دریافت مجوزهای قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه اقدام مغایر با مقررات که موجب آسیب به عرصههای طبیعی، پوشش گیاهی و زیستبوم مناطق تحت مدیریت شود، مطابق قانون برخورد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
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