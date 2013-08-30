به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره جلسه روز پنجشنبه سازمان لیگ با کارلوس کی‌روش اظهار داشت: من به اصفهان سفر کرده بودم و در این جلسه نبودم. قبلا هم اعلام کرده بودم که قرار نبود به این جلسه بروم. البته کی‌روش هم به این خاطر ناراحت بود که فکر می‌کرد هیچ کس از سازمان لیگ در این جلسه حضور نخواهد داشت ولی بعد از آن علی کاظمی و غلامرضا بهروان در جلسه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه کی‌روش درخواست‌هایی از سازمان لیگ دارد، افزود: مشکل کی‌روش به الان مربوط نمی‌شود. مشکل وی به سه، چهار ماه دیگر مربوط می‌شود که چهار نماینده ایران باید با ملی پوشان خود در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.

سرپرست سازمان لیگ تاکید کرد: بحث دیگر کی‌روش جام حذفی بود. او می‌گوید یا جام حذفی برگزار نشود و یا این مسابقات بدون ملی پوشان باشد تا مسابقات لیگ هم بدون فشردگی هفته‌ای یکبار برگزار شود.

تاج در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت سازمان لیگ خودش به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ما باید این مسائل را در هیات رئیسه سازمان لیگ مطرح کنیم. ضمن اینکه باید باشگاه‌ها هم در این خصوص نظر بدهند. ما باید جلسه‌ای را با مدیران باشگاه‌ها داشته باشیم تا نظرات آنها را درباره برگزار شدن یا برگزار نشدن جام حذفی جویا شویم.