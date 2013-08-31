علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو درباره پیوند شبکه دو سیما با نوشت‌افزارهای پاک به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های این شبکه با محوریت کودک، نوجوان و خانواده روی آنتن می‌رود و وظیفه خود می‌دانیم برنامه‌هایی با هدف ترویج و مصرف لوازم‌التحریر مطابق با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران تولید کنیم.

مقابله با تصاویر و نمادهای غربی بر جلد لوازم التحریر

وی افزود: بهبود وضعیت بازار لوازم التحریر، فرهنگسازی درست و مقابله با استفاده از تصاویر و نمادهای غربی روی جلد لوازم التحریر و کالاهای مشابه نیازمند همکاری و عزم جدی همه ارگان‌های مرتبط است. ما نیز به عنوان یک رسانه با تولید برنامه‌های محتوایی تلاش خواهیم کرد تا به ترویج فرهنگ استفاده از لوازم التحریر مطابق با فرهنگ عمومی جامعه و تبلیغ و ترویج نقوش ایرانی اسلامی کمک کنیم.

بخشی زاده با اشاره به استقرار تیم برنامه‌سازی شبکه دو در نمایشگاه نوشت افزار، یادآور شد: این تیم گزارش‌هایی از حضور مردم در نمایشگاه تهیه کرده که در این گزارش‌ها که به صورت میان‌برنامه روی آنتن تلویزیون می‌رود نظرات مردم درباره وضعیت بازار لوازم التحریر و انتظار آنها از تصاویر روی این اقلام را جویا شدیم.

نوشت افزارهای پاک در راهند

مدیر شبکه دو تصریح کرد: در حال حاضر گروهی که دغدغه فعالیت فرهنگی دارند اقلام فرهنگی و لوازم التحریرهایی منطبق با ارزش‌های اسلامی و ملی ما روانه بازار کتاب کرده‌اند. هر چند که این اقلام کافی نیستند اما تلاش ما این است که به مردم بگوییم برای خرید لوازم التحریر عجله نکنند، به قدر احتیاج لوازم التحریر خریداری کنند و مطمئن باشند که با عزم دوستان نوشت افزارهای پاک در راهند و مجدد به بازار تزریق خواهند شد.

وی بر استفاده از نقوش اسلامی و ملی و تصاویر کاراکترهای محبوب ملی روی لوازم التحریر تاکید کرد و گفت: باید دست به دست هم دهیم تا با عزمی ملی به یک برند معتبر در حوزه نوشت افزار ایرانی اسلامی دست پیدا کنیم.

پیگیری مطالبات از ارگان‌های درگیر و افزایش مطالبات مردمی

بخشی زاده ادامه داد: سعی خواهیم کرد در جلسات متعدد نهایت ظرافت را در برنامه سازی داشته باشیم تا بتوانیم علاوه بر پیگیری مطالبات از ارگان‌ها و دستگاه‌های درگیر، مطالبات مردمی را هم در این حوزه افزایش دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: به ‌موازاتتغییر تصاویر لوازم التحریر تلاش می‌کنیم با فرهنگسازی، در اندیشه کودکان و نوجوانان امروز تغییرانی ایجاد کرده و آن‌ها را به نمادهای بومی علاقمند کنیم تا دانش‌آموزان کنار تصاویر ضد ارزشی با علاقه و آگاهی دست به انتخاب نمادهای بومی بزنند.