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۱۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

نیشابوری:

عملکرد داوران و بوکسورهای استان مرکزی رضایت بخش است

عملکرد داوران و بوکسورهای استان مرکزی رضایت بخش است

اراک-خبرگزاری مهر: داور بین المللی ایران، عملکرد بوکسورهای استان مرکزی را در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور عالی ارزیابی کرد.

علی اکبرنیشابوری که مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور را در شهر اراک داوری می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات شرایط خیلی خوبی راسپری کردیم  و بازی ها درسطح بسیارخوبی انجام شد.

وی در خصوص فعالیت داوران بوکس استان مرکزی نیز گفت: من قبل از آغاز مسابقات با داوران صحبت کرده بودم و داوران استان که مسابقات راقضاوت می کردند عملکرد مطلبوبی را داشتند و از نظرفیزیک بدنی و راه رفتن در رینگ از آمادگی بالایی برخوردار بودند.

نیشابوری در ادامه گفت: اصغر قمی که یکی ازمربیان جدید اراک است که در سفرهای خارجی باهم بودیم و یکی از بهترین و دلسوزترین مربیان بوکس ایران است.

وی در ادامه در مورد امکانات و میزبانی استان مرکزی گفت: از نظر خوابگاه، رستوران و تجهیزات کم وکسری وجود نداشت. استان مرکزی در بین شهرهایی که این مسابقات را برگزار می کنند بهترین بود و ازهمین جا از مردم و مسئولان استان تشکر می کنم.

داوری مسابقات  جهانی رومانی توسط نیشابوری

داور بین المللی ایران در ادامه با اشاره به حضورش در مسابقات جهانی کشور رومانی گفت: این مسابقات 60سال قدمت دارد و بهترین کشور و تیم ها در این مسابقات حضور دارند که که امیدوارم به عنوان داور در این مسابقات عملکرد راضی کننده ای داشته باشم.

علی اکبرنیشابوری به عنوان تنها داور ایرانی و بین اللملی از ایران به تورنمنت کمبرندطلایی(مسابقات جهانی) که در کشور رومانی برگزارمی شود اعزام شده و این مسابقات را قضاوت خواهد کرد.

گفتنی است هم اکنون یک هزار ورزشکار بوکسور سامان یافته در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان مرکزی در 9 شهر اراک، ساوه، خمین، محلات، فرمهین، زرندیه، شازند، کمیجان و فرمهین فعالیت دارند.

کد مطلب 2128262

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