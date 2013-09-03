عملکرد داوران و بوکسورهای استان مرکزی رضایت بخش است

علی اکبرنیشابوری که مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور را در شهر اراک داوری می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات شرایط خیلی خوبی راسپری کردیم و بازی ها درسطح بسیارخوبی انجام شد.

وی در خصوص فعالیت داوران بوکس استان مرکزی نیز گفت: من قبل از آغاز مسابقات با داوران صحبت کرده بودم و داوران استان که مسابقات راقضاوت می کردند عملکرد مطلبوبی را داشتند و از نظرفیزیک بدنی و راه رفتن در رینگ از آمادگی بالایی برخوردار بودند.

نیشابوری در ادامه گفت: اصغر قمی که یکی ازمربیان جدید اراک است که در سفرهای خارجی باهم بودیم و یکی از بهترین و دلسوزترین مربیان بوکس ایران است.

وی در ادامه در مورد امکانات و میزبانی استان مرکزی گفت: از نظر خوابگاه، رستوران و تجهیزات کم وکسری وجود نداشت. استان مرکزی در بین شهرهایی که این مسابقات را برگزار می کنند بهترین بود و ازهمین جا از مردم و مسئولان استان تشکر می کنم.

داوری مسابقات جهانی رومانی توسط نیشابوری

داور بین المللی ایران در ادامه با اشاره به حضورش در مسابقات جهانی کشور رومانی گفت: این مسابقات 60سال قدمت دارد و بهترین کشور و تیم ها در این مسابقات حضور دارند که که امیدوارم به عنوان داور در این مسابقات عملکرد راضی کننده ای داشته باشم.



علی اکبرنیشابوری به عنوان تنها داور ایرانی و بین اللملی از ایران به تورنمنت کمبرندطلایی(مسابقات جهانی) که در کشور رومانی برگزارمی شود اعزام شده و این مسابقات را قضاوت خواهد کرد.

گفتنی است هم اکنون یک هزار ورزشکار بوکسور سامان یافته در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان مرکزی در 9 شهر اراک، ساوه، خمین، محلات، فرمهین، زرندیه، شازند، کمیجان و فرمهین فعالیت دارند.