گره كور 80 ساله رونق گردشگري / سهم ایران از گردشگر خارجی فقط یک دهم درصد است

اردشیر اروجی به خبرنگار مهر گفت: طبق آمار سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران بین المللی در سال 2012 به حدود یک میلیارد نفر و گردش مالی آن به حدود 1100 میلیارد دلار رسیده و از هر 12 تا 15 شاغل در دنیا یک شغل به گردشگری اختصاص داشته است، یعنی بخش گردشگری قدرت جذب حدود 6 تا 8 درصد شاغلین را داشته است، از طرف دیگر هر 5 تا 10 گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد کرده ، همچنین حدود 30 درصد از کل صادرات خدمات و 6 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: هرچند به علت نبود دسترسی به آمار صحیح و به روز، به خصوص درباره تعداد گردشگران و حساب های اقماری گردشگری، بررسی و تحلیل آمار با مشکل مواجه است ولی با توجه به بررسی و تخمین های کارشناسی می توان تصویری از شاخص های مورد نظر را ارائه کرد.

كارشناس برنامه ريزي ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: اگر صرفا گردشگران وارد شده به چرخه صنعت گردشگري كشور را مورد بررسي قراردهيم مي توان براي دستيابي به يك تحليل اقتصادي مناسب، ظرفیت گردشگری تاسیسات اقامتی کشور را مد نظر قرار داد.

سند چشم انداز توسعه گردشگري سهم از گردشگري جهاني وضعيت موجود گردشگري ايران نسبت به گردشگري جهاني متوسط گردشگري جهاني عنوان 1.5 درصد 1 دهم درصد 1000 ميليارد نفر تعداد گردشگر 2 درصد 7 صدم درصد 1100 ميليارد دلار درآمد گردشگري --- 10 درصد 30 درصد سهم از صادرات خدمات --- 2 دهم درصد 6 درصد سهم از توليد ناخالص داخلي ---- 2.4 تا 4.8 درصد 8 درصد سهم از اشتغال

وی گفت: ظرفيت اين تاسيسات با آمارهاي موجود بين 136 تا 274 هزار تخت آماده بهره برداري است، ظرفيت گردشگري اين تاسيسات با متوسط 5 شب اقامت ، در طول سال حدودا بین 10 تا 20 میلیون نفر گردشگر خواهد بود و چنانچه متوسط نرخ اشغال اين تاسيسات در طول سال را با خوش بینی 50 درصد فرض کنیم تعداد گردشگر پذیرش شده در اين تاسیسات اقامتی در طول سال بالغ بر 5 تا 10 میلیون نفر اعم از گردشگر داخلی یا ورودی خواهد بود که باتوجه به شاخص ایجاد اشتغال در حدود ( 500 هزار تا 1 میلیون ) فرصت شغلی ایجاد کرده است که نسبت به آمار شاغلان کشور در سال1389 بیش از ( 20.678.551) نفر حدود (2.4 تا 4.8 در صد) را شامل می شود که نشان می دهد از (8 درصد ) از متوسط جهانی پایین تر هستيم بنابراین بايد در مرحله اول، توزيع و بهره وري مناسب از تاسيسات اقامتي را مورد توجه قرارداده و سپس به فكر افزايش سرمايه گذاري در اين بخش بود .

اروجی گفت: هرچند آمار گردشگران ورودی توسط مسئولان گردشگری حدود 3 میلیون اعلام شده ولی آمار گردشگران ورودی سازماندهی شده از طریق تورهای گردشگری که نقش اقتصادی موثری در صنعت گردشگری دارند بالغ بر حدود 120 هزارنفر اعلام شده است که با خوشبینی می توان این رقم را حدود یک میلیون نفر گردشگر ورودی برآورد کرد که حدود (یک دهم درصد ) تعداد گردشگران جهانی را شامل مي شود و همچنين بسیار پایین تر از هدف گذاری در سند چشم انداز توسعه گردشگریست كه حدود( 1.5 درصد) تعداد گردشگران جهاني تعیین شده است .

مدير كل سابق دفتر برنامه ريزي آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي گفت: چنانچه در آمد این تعداد گردشگر را با متوسط هزینه کرد هر گردشگر در خاورمیانه محاسبه کنیم بالغ بر حدود 800 میلیون دلار خواهد شد که( 7 صدم در صد ) درآمد گردشگری جهانی را شامل مي شود که این شاخص نیز بیش از دو درصد از هدف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه گردشگری کمتر است.

اروجی تصریح کرد: درآمد ناشي از گردشگري ورودي حدود 10 درصد از ارزش صادرات خدمات كشور را شامل مي شود كه بیش از 30 درصد نسبت به شاخص متوسط جهاني پايين تر است. همچنين در آمد ناشي از گردشگري ورودي حدود( 2 دهم درصد) از توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي شود كه بیش از 6 درصد نسبت به متوسط شاخص جهاني با كاهش مواجه شده است.

وی گفت: سهم کشور ما به رغم وجود تاريخ و فرهنگ متنوع و تمدن كهن با جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي و طبيعي بسيار ، از این صنعت سود آور چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ گردش مالی بسیار ناچیز است و به عبارتي كشور ايران به دليل عدم مديريت مناسب سال هاست نتوانسته سهم خود را از اين صنعت اشتغال زا و ارز آور جهاني به دست آورد و حتي نتوانسته الزامات مطرح در سند چشم انداز توسعه گردشگري را متحقق کند ، اميد است مديريت جديد سازمان در دولت تدبير و اميد بتواند با درايت و اعمال مديرت صحيح گره كور 80 ساله رونق گردشگري كشور را با كليد تدبير بگشايد .